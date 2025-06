Torna Pisa Sport Festival. Una valanga di discipline tra inclusione e solidarietà

Fornacette si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Pisa Sport Festival, la manifestazione sportiva più estesa della provincia. Dal 21 al 29 giugno, il centro sportivo Piero Masoni ospiterà nove giornate consecutive di tornei, prove gratuite, progetti educativi e attività inclusive. L’evento promosso dal Comune di Calcinaia con il coinvolgimento di numerose associazioni, sarà interamente gratuito con l’inaugurazione prevista per venerdì 21 giugno per la festa della scuola primaria organizzata dal Comitato genitori Agisco, che curerà anche l’accoglienza. Le prove delle diverse discipline sportive saranno disponibili ogni pomeriggio dalle 15 alle 20. "Coinvolgeremo oltre dieci discipline sportive con tornei, dimostrazioni e prove libere per tutte le età – ha dichiarato il direttore artistico, Francesco Cappello – Vogliamo avvicinare le persone allo sport offrendo a tutti la possibilità di provarlo e viverlo in un clima di partecipazione e divertimento". Completamente rinnovato, il centro sportivo dispone di tre campi da tennis tra cui due coperti, tre da padel, un campo da calcio in erba, uno in sintetico, due da calcetto, una pista da pattinaggio coperta, spogliatoi attrezzati e un’area scherma. Ogni partecipante riceverà inoltre una scheda da timbrare per ogni sport provato e al suo completamento avrà in omaggio una sport bag piena di gadget. Ampio spazio anche all’inclusione con iniziative rivolte a persone con disabilità, giovani con autismo, pazienti oncologici e anziani affetti da Alzheimer. Tra i progetti in programma anche "Nastro Rosa" e "Una stoccata d’amicizia" promossi dal Circolo scherma Arno. Ma non è finita qui, tra gli eventi principali: il Memorial Marco Orsini per calcio a 11, il torneo IPA di calcio a 5 a scopo benefico, gare di karate con SD 46ª Brigata, tornei federali di tennis e padel, il trofeo Piccole Ali di pattinaggio, il Memorial Ghirardi di tennistavolo e dimostrazioni con giovani atleti. Presente inoltre il campo mobile della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) per la festa provinciale degli esordienti e il torneo senior 3x3, organizzato con la collaborazione della Pallacanestro Vicopisano. La palestra New Fit di Calcinaia sarà presente per tutta la durata con allenamenti degli atleti che praticano pugilato e prove libere di boxe aperte a tutti. Completano il programma anche il tiro con l’arco, i balli di gruppo, la pallavolo e i tornei di braccio di ferro.

Andrea Martina Torre