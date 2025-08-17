Tentato sucidio

TERNI Ancora una volta le forze dell’ordine si trasformano in tanti angeli custodi dei cittadini, pronti a scongiurare il peggio. Ieri, infatti, nelle prime ore della mattinata, una pattuglia della polizia, impegnata in ordinario servizio di controllo del territorio, ha salvato la vita ad una donna che voleva farla finita. I poliziotti hanno notato la giovane che con aria visibilmente preoccupata fissava il greto del fiume all’altezza del ponte Garibaldi.

Pochi istanti dopo, si è avvicinata alla balaustra con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Gli agenti, intuendo la gravità della situazione, si sono precipitati verso di lei, riuscendo ad afferrarla per un braccio proprio nell’attimo in cui tentava di scavalcare.

In quei frangenti, un collega libero dal servizio, che stava transitando nella zona, si è accorto della scena ed è intervenuto per supportare gli altri. Nonostante la resistenza della giovane, che ha cercato di divincolarsi, i poliziotti sono riusciti a trattenerla e a metterla in sicurezza, impedendo così il tragico gesto. La donna, di origini marocchine, dopo essere stata affidata alle cure del personale sanitario, è stata accompagnata in ospedale per le necessarie valutazioni mediche.