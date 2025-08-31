Arezzo, 31 agosto 2025 – Il Berta Music Festival, si chiuderà domani con il concerto di Alex Britti sul palco di piazza Torre di Berta a Sansepolcro. Così dopo la musica di Cristiano de Andrè e la comicità di Max Giusti, Alex Britti è il prossimo grande big della 4° edizione di Berta Music Festival in Valtiberina. Sarà lui a calcare il palco della rassegna estiva domani lunedì 1 settembre ei biglietti sono già disponibili online. Chitarrista straordinario e voce tra le più riconoscibili del panorama italiano, Britti salirà sul palco con il suo coinvolgente spettacolo dal vivo, fatto di tecnica impeccabile, energia travolgente e momenti di pura emozione.

Una serata che sarà molto più di un semplice concerto: un'esplosione di blues, pop e virtuosismi che raccontano la sua carriera, dalle ballate più intime ai grandi successi radiofonici che hanno segnato intere generazioni. Dopo anni di tour in tutta Italia e collaborazioni internazionali, Alex Britti approda al Berta Music Festival con un live che fonde passato e presente, tra riff di chitarra infuocati, arrangiamenti rinnovati e un carisma che conquista ogni palco. Un viaggio musicale che parte dalle radici del blues e arriva fino al cuore del cantautorato italiano, attraversando stili e sonorità senza mai perdere autenticità.