Righeira, Gazebo, Jo Squillo, Alberto Camerini e Gianni Drudi a Cesa

Arezzo, 31 agosto 2025 – Risuoneranno gli anni 80 sul palco della Festa di Santa Lucia a Cesa. L'evento che ogni anno chiude con un grande concerto, presenta per l'edizione 2025 cinque artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella musica degli anni '80, sono: Righeira, Gazebo, Jo Squillo, Alberto Camerini e Gianni Drudi.

Il cartellone della rassegna che si svolge annualmente nel centro della Valdichiana, si prepara così ad una serata da non perdere stasera sarà in programma un appuntamento di quelli che faranno un tuffo nel passato.

La notte di musica presentata da Superpepi e Irene Grillo, vedrà tutti insieme con i loro cavalli di battaglia, artisti che hanno proposto tormentoni e brani celebri, da L'Estate sta Finendo a No Tengo Dinero, da I Like Chopin a Lunatic, da I Love Muchacha a Siamo Donne, da Rock'n'roll robot e Tanz Bambolina, da Fiky Fiky al Ballo del Pinguino.

La Festa di Santa Lucia andrà poi avanti fino a martedì 2 settembre tra intrattenimento, sport, luna park, gastronomia e la proposta del commercio ambulante.

Conclusione oltre che in musica, anche con i tradizionali fuochi d'artificio, uno spettacolo pirotecnico che si rinnova ogni anno sopra il cielo della Valdichiana.