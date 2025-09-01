Arezzo, 1 settembre 2025 – Domenica 7 settembre passeggiata in Valdichiana: 260 anni dall'ascesa al trono di Pietro Leopoldo escursione tra Medioevo, agricoltura e natura

In occasione delle celebrazioni per omaggiare il sovrano che abolì la pena di morte

Il Comune di Terranuova Bracciolini, in collaborazione con il CAI (sezione Valdarno Superiore e sezione Arezzo), la Pro Loco e l'Accademia Valdarnese del Poggio, propone un'iniziativa che unisce storia, cultura e natura: un'escursione dal titolo “Il paesaggio delle riforme: agricoltura ed economia nella Toscana di Pietro Leopoldo”.

L'appuntamento è per domenica 7 settembre, con un percorso che condurrà i partecipanti alla scoperta di due volti distintivi della Valdichiana: il Medioevo delle fortificazioni e le trasformazioni agrarie del Settecento.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni regionali dedicate ai 260 anni dall'ascesa al trono di Pietro Leopoldo di Asburgo-Lorena, Granduca di Toscana che seppe imprimere una svolta decisiva alla storia del nostro territorio. Sovrano illuminato, Pietro Leopoldo promosse riforme che modernizzarono l'agricoltura, ridefinirono il rapporto tra uomo e paesaggio e portarono la Toscana ad essere, con il Codice Penale del 1786, il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte.

Il cammino, di circa 9 km con 100 metri di dislivello (difficoltà turistica – scala CAI), inizia dal Castello di Montecchio Vesponi, una delle rocche medievali meglio conservate della Toscana. Dalla sua sommità si potrà ammirare il territorio tra Cortona e Castiglion Fiorentino, fino ad abbracciare gran parte della Valdichiana.

Successivamente, l'escursione proseguirà lungo lo stradone delle Leopoldine, suggestivo viale alberato che custodisce le tipiche dimore nate dalla riforma agraria voluta da Pietro Leopoldo nel XVIII secolo. Un percorso che unisce paesaggio e storia, aprendo uno sguardo anche al presente con la realtà di Aboca, che in Valdichiana coltiva piante officinali proseguendo una tradizione secolare di equilibrio tra natura e salute.

L'escursione sarà guidata da Beatrice Milani, guida ambientale escursionistica, e si concluderà intorno alle ore 13:00.

Programma della giornata: ore 8:15 – ritrovo preliminare al parcheggio Ipercoop, lato Cine8, ore 9:15 – ritrovo a La Locanda di Gege' – Loc. Montecchio Vesponi, Castiglion Fiorentino (Ar); ore 9:30 – partenza dell'escursione e ore 13:00 – conclusione del percorso e rientro alle auto.