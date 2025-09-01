“Santucce Storm Festival”, primo appuntamento sabato 6 settembre ore 18.00 al Parco Presentini

Arezzo, 1 settembre 2025 – “Santucce Storm Festival”, primo appuntamento sabato 6 settembre ore 18.00 Parco Presentini.

Ad aprire la rassegna letteraria il filoso Luca Pantaleone.

Al via l'11° edizione del premio letterario “Santucce Storm Festival”

Il primo incontro è in programma questo sabato, 6 settembre, alle ore 18.00 presso Parco Presentini.

Il pomeriggio letterario si aprirà con l'incontro con Luca Pantaleone per la presentazione del libro "L'arte loffa. Pensare è p(o)etare".

A seguire l'incontro con gli autori finalisti del “Santucce Storm Festival”.

Si tratta di Adriano Cortellessa che presenterà “9809 prigioniero del silenzio”, di Stefano Milighetti con “Bardo Malfatti e il mistero dell'Essere assente”, di Maria Rosa Ballabio con “Mia amata e odiata Berlino” e di Fabio Zamponi con “Il disastro ferroviario di Rimaggio”.

Gli altri incontri si svolgeranno l'11 e il 12 ottobre all'interno della manifestazione “Uno, nessuno e centomila” e il 21 novembre con ospite il filosofo Telmo Pievani.