“Santucce Storm Festival”, primo appuntamento sabato 6 settembre ore 18.00 al Parco Presentini

Arezzo, 1 settembre 2025 –  “Santucce Storm Festival”, primo appuntamento sabato 6 settembre ore 18.00 Parco Presentini.

Ad aprire la rassegna letteraria il filoso Luca Pantaleone.

Al via l'11° edizione del premio letterario “Santucce Storm Festival”

Il primo incontro è in programma questo sabato, 6 settembre, alle ore 18.00 presso Parco Presentini.

Il pomeriggio letterario si aprirà con l'incontro con Luca Pantaleone per la presentazione del libro "L'arte loffa. Pensare è p(o)etare".

A seguire l'incontro con gli autori finalisti del “Santucce Storm Festival”.

Si tratta di Adriano Cortellessa che presenterà “9809 prigioniero del silenzio”, di Stefano Milighetti con “Bardo Malfatti e il mistero dell'Essere assente”, di Maria Rosa Ballabio con “Mia amata e odiata Berlino” e di Fabio Zamponi con “Il disastro ferroviario di Rimaggio”.

Gli altri incontri si svolgeranno l'11 e il 12 ottobre all'interno della manifestazione “Uno, nessuno e centomila” e il 21 novembre con ospite il filosofo Telmo Pievani.

Come da tradizione la serata conclusiva è in programma l'8 dicembre al Teatro Mario Spina dove verranno premiati i vincitori della sezione racconti e sezione romanzi. Dei 130 partecipanti ne sono stati selezionati 26 finalisti sia locali che non.

