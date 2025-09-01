Arezzo, 1 settembre 2025 – Sansepolcro, convegno sulle Vie di Francesco: cammino culturale europeo e prospettive di sviluppo

Sabato 13 settembre 2025, alle ore 11:00, nella Sala della Biblioteca Comunale di Sansepolcro, si terrà il convegno “Le Vie di Francesco, cammino culturale europeo, prospettive di sviluppo”, promosso dal Comune di Sansepolcro – Assessorato alla Cultura e Turismo e Presidenza del Consiglio Comunale.

L'iniziativa rientra nel più ampio impegno che l'Amministrazione comunale sta portando avanti per la valorizzazione della Via di Francesco e dei cammini culturali europei, strumenti fondamentali per lo sviluppo di un turismo sostenibile, lento e attento al territorio.

Il convegno vedrà la partecipazione di figure di rilievo nel panorama internazionale dei cammini:

Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo e Delegato della Conferenza Episcopale Toscana per i cammini;

Dott. Giovanni Tricca, Presidente dell'Associazione dei Cammini di Francesco in Toscana;

Ildefonso de la Campa Montenegro, Direttore Amministrativo e Relazioni con le Associazioni degli Amici del Cammino di Santiago – Società di Gestione del Piano Xacobeo (Governo della Galizia);

Francisco Singúl, storico, scrittore e Direttore del Dipartimento Cultura della Società di Gestione del Piano Xacobeo, coordinatore dei servizi condivisi della rete di ostelli in Galizia.

Il Comune di Sansepolcro, entrato un anno fa a far parte della Federazione Europea dei Cammini di Santiago, ha già promosso importanti iniziative: dall'apertura del nuovo tratto della Via di Francesco tra il centro cittadino e Gricignano, agli interventi di messa in sicurezza nella zona di Montecasale, fino all'organizzazione della prima mostra fotografica italiana dedicata ai Cammini culturali europei. Inoltre, il presidente del Consiglio Comunale Antonello Antonelli sta presenziando a tutti quelli che sono gli eventi internazionali più significativi legati a queste realtà culturali, mantenendo sempre alta l'attenzione sugli impegni e le progettualità del nostro territorio legato al cammino di Francesco.

“Questo appuntamento – sottolinea il Presidente del Consiglio Comunale Antonello Antonelli – conferma la volontà di Sansepolcro di porsi come punto di riferimento per la valorizzazione della Via di Francesco e per il dialogo con le altre realtà europee, convinti che i cammini siano un'opportunità unica di crescita culturale, spirituale e turistica”.