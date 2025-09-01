Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
1 set 2025
VALERIE PIZZERA
Cosa Fare
La magia della notte rosa di Portoferraio: centro storico in festa tra colori e musica

In calata Mazzini una serata speciale in questo ultimo scampolo di vacanze. Prospettiva inedita per la darsena medicea. Tanta gente ad affollare il centro: l’evento sembra riuscito

Un momento della Notte Rosa di Portoferraio: tutti i palazzi della calata Mazzini si sono illuminati

Un momento della Notte Rosa di Portoferraio: tutti i palazzi della calata Mazzini si sono illuminati

Portoferraio, 1 settembre 2025 – Una magica Portoferraio tutta ‘in rosa’ per concludere in bellezza agosto. Coreografia, musica, animazioni con artisti di strada, il coinvolgimento delle attività commerciali, voglia di spensieratezza e divertimento hanno ‘invaso’ la Calata e il centro storico della città medicea.

L’afflusso di centinaia di persone ha sancito il successo della «Notte rosa» organizzata dall’amministrazione Nocentini il 31 agosto scorso. La grande partecipazione alla serata musicale con diversi dj che si sono alternati sul palco, ha confermato la riuscita dell'iniziativa.

Numerose le foto da cartolina, pubblicate anche sui social, che hanno regalato una prospettiva inedita della darsena medicea. «Sarà sicuramente la prima edizione di una lunga serie», ha commentato a fine serata un Tiziano Nocentini entusiasta. «Abbiamo toccato con mano come la gente gradisca le novità. Continueremo su questa strada, senza rinunciare alle manifestazioni che valorizzano la nostra storia a livello artistico e culturale. Devo un grande ringraziamento a chi ha ideato e gestito questa serata - ha concluso il sindaco di Portoferraio - è davvero gratificante essere fermati per strada e sentirsi dire che a Portoferraio non si organizzavano feste così da anni

© Riproduzione riservata

