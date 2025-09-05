L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Grosseto
CronacaTornano le scritte No Vax. Vandali a Cala Martina. Deturpati alcuni scogli
5 set 2025
MATTEO ALFIERI
Cronaca
  4. Tornano le scritte No Vax. Vandali a Cala Martina. Deturpati alcuni scogli

Tornano le scritte No Vax. Vandali a Cala Martina. Deturpati alcuni scogli

Blitz di notte degli antivaccinisti nel tratto di costa nel Comune di Scarlino. E’ la seconda volta. Le autorità competenti e le Bandite di Scarlino interverranno per cancellare i segni.

Una delle scritte a Cala Martina

Una delle scritte a Cala Martina

Per approfondire:

SCARLINOAncora atti vandalici stupidi e insensati. Non solo per l’argomento, ma anche per il danno ambientale subìto da un territorio tra i più belli dell’intera provincia. A Cala Martina, uno dei tratti più suggestivi della costa di Scarlino, meta di turisti che arrivano per godere del mare e della spiaggia da tutto il mondo, è stata nuovamente deturpata da scritte no vax. Il fatto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Da quello che si è appreso ignoti hanno imbrattato gli scogli con simboli e frasi riconducibili al pensiero antivaccinista. Utilizzando la vernice rossa hanno scritto, anche a caratteri cubitali, scritte come ’Vax Uccide’ e ’Non vaccinatevi’. Un delirio vero e proprio che ormai da qualche anno purtroppo sta prendendo campo.

Un gesto, quello che è accaduto proprio la notte scorsa, che richiama quanto accaduto circa un mese fa, quando su quegli stessi scogli erano comparse, con la vernice rossa, scritte ancora contro i vaccini e contro la scienza che durante il Covid salvò milioni di persone. Le autorità competenti e le Bandite di Scarlino interverranno tempestivamente per cancellare i segni lasciati dai vandali. Nell’altro caso, quello accaduto all’inizio della stagione estiva, fu un volontario a farsi carico di ripulire quelle rocce dalle scritte no vax. Fu l’azienda "Arte del Lucidare" di Pier Paolo Bartaletti a proporsi al Comune per eseguire gratuitamente l’intervento di pulizia, mosso dall’amore personale per quel tratto di costa. In quel caso le scritte con la vernice rossa furono fatte anche in diversi tronchi. Dopo l’intervento, interamente ecologico, fu effettuato un generatore per una pulizia meccanica rispettosa per l’ambiente.

AmbienteAtti vandalici