Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sito sessistaOmicidio DenisaGranchio bluChiude storica bottegaPuccini, la mostraWest Nile virus
Acquista il giornale
CronacaMuro appena imbiancato preso di mira dai vandali
4 set 2025
ANDREA CAPITANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Muro appena imbiancato preso di mira dai vandali

Muro appena imbiancato preso di mira dai vandali

Scritte sul muro della scalinata tra il lungomare dei Navigatori e il Corso Umberto I, la rabbia dei residenti. Nelle...

Le scritte e i disegni lasciati da una mano ancora ignota sul muro della scalinata che porta in Corso Umberto

Le scritte e i disegni lasciati da una mano ancora ignota sul muro della scalinata che porta in Corso Umberto

Per approfondire:

Scritte sul muro della scalinata tra il lungomare dei Navigatori e il Corso Umberto I, la rabbia dei residenti. Nelle ultime ore sono apparsi nuovi graffiti in una delle zone nevralgiche del turismo santostefanese, dove cittadini e turisti spesso passano per accedere da un livello all’altro del paese. Una di queste scalinate, a fianco all’Ufficio postale, non molto tempo fa era anche stata oggetto di pulizia da parte del Comune per togliere alcune scritte. Ma altre sono riapparse negli ultimi giorni e sono state documentate da una cittadina di Porto Santo Stefano, che ha pubblicato l’immagine sulla pagina facebook "Argentario chi se ne frega è perduto", con l’obiettivo di smuovere le coscienze di chi compie questi gesti che vanno a deturpare i beni pubblici. Insomma, dei veri e propri atti vandalici.

"Sono scesa da queste scale – ha detto la residente –, quelle che dal Corso portano alla Posta. Da poco hanno dato il bianco, ma purtroppo come vedete dura poco. Non mi dite che è bello, il colpevole lo metterei a pulire ciò che ha fatto, insieme ai genitori, perché qua si tratta di non saper educare i figli. Ci vuole rispetto".

Non sono mancati i commenti degli altri residenti. "Anche nel corso si sono divertiti a imbrattare i muri, probabilmente sono gli stessi. Forse le telecamere riescono a restituire i colpevoli?", ha segnalato un’altra cittadina. "Negli anni ’80 era pieno di scritte fatte a penna, lapis o pennarello che rimanevano sul muro per anni e anni – ha risposto un altro residente –. A confronto c’è più impegno per mantenere il decoro pubblico da parte dell’amministrazione comunale, ma i giovani d’oggi hanno sicuramente meno rispetto".

Andrea Capitani

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoAtti vandalici