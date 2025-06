Atto vandalico. Scogliere: "imbrattate"

Atto vandalico a Cala Martina, uno dei luoghi più suggestivi e simbolici del territorio di Scarlino. Ieri mattina alcuni turisti hanno infatti avvisato l’amministrazione comunale di quello che era accaduto in uno degli angoli più suggestivi del territorio: sono comparse scritte vandaliche sulle rocce e sui tronchi caratteristici dell’area. Un gesto sconsiderato che ferisce profondamente l’identità del paesaggio e il senso di appartenenza della comunità. Il danno non è solo ambientale, ma anche culturale: Cala Martina rappresenta un patrimonio prezioso e storico, frequentato ogni anno da cittadini e turisti, e tutelato per la sua bellezza e il suo valore storico-naturalistico. "Condanniamo con fermezza questo gesto incivile – ha dichiarato il sindaco Francesca Travison – e assicuriamo che l’Amministrazione ha già attivato tutte le procedure per il ripristino dell’area, che certamente non sarà semplice vista la posizione e le caratteristiche ambientali di quel tratto di costa. Chiediamo a tutti di rispettare questo patrimonio di così alto valore, la nostra cartolina principale di promozione turistica, aree che tutti conoscono e che ci rendono famosi in tutto il Paese. Siamo profondamente rammaricati – ha chiuso il primo cittadino di Scarlino – per quanto accaduto e non ne comprendiamo il motivo: com’è possibile non capire il gravissimo danno che delle scritte così recano a tutta la comunità? Purtroppo ce lo chiediamo da questa mattina ma ad ora non riusciamo ancora a darci una risposta accettabile".