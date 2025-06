I progetti per la città del futuro. Urban Center, primo incontro per ascoltare anche i cittadini

Da un quarto di secolo l’area Ex Ilva di Follonica è oggetto di una serie di operazioni di riqualificazione che hanno permesso alla zona di parzialmente uscire dalla situazione di marginalità in cui si trovava da quando le fonderie hanno chiuso e di avviare il processo di trasformazione dell’area in centro storico-culturale che può essere vissuto dai cittadini. E’ proprio "Il futuro dell’ex Ilva" sarà il tema centrale dell’incontro pubblico che si svolgerà oggi alle 21 nella "Fonderia 1", dove si terrà il primo incontro partecipato sui temi elaborati dall’Urban Center, cabina di regia del Comune di Follonica.

L’incontro vedrà la partecipazione di diverse figure istituzionali, fra cui il sindaco Matteo Buoncristiani, e dei tecnici che durante la serata esporranno e spiegheranno alcuni dei temi legati al tema della rigenerazione urbana. Il primo intervento sarà di Elena Micheloni, architetto, che parlerà del ruolo dei fondi Fesr nel processo di valorizzazione dell’area, a cui seguirà un intervento di Beatrice Parenti (responsabile Urban Center per l’amministrazione) che illustrerà i temi legati agli usi temporanei e alla rigenerazione del verde. L’ultimo intervento tecnico sarà quello di David Fantini (coordinatore tecnico – scientifico dell’Urban Center) che presenterà i diversi progetti che possono essere realizzati.

A seguire, il momento del confronto fra amministratori e cittadini, in cui ogni partecipante potrà proporre idee, porre domande o segnalare criticità rispetto ai progetti che sono stati presentati. Durante l’incontro saranno inoltre disponibili moduli in cui i partecipanti potranno indicare i temi di interesse per i prossimi incontri.

Gabriele Pasquini