La Chirurgia diventa unità complessa. Cecconi nominato direttore

Simone Cecconi è stato nominato direttore della nuova unità operativa complessa di Chirurgia generale a Massa Marittima. All’ospedale Sant’Andrea viene così rafforzato il setting che in precedenza era inquadrato come unità operativa semplice dipartimentale.

Cecconi, nato a Pisa dove si è laureato e specializzato col massimo dei voti, dal 2005 lavora a Grosseto e, dopo aver svolto attività a Pisa ed Empoli, ha iniziato a svolgere servizio a Massa Marittima. Negli anni si è occupato di chirurgia laparoscopica, chirurgia d’urgenza e mini invasiva ed è stato direttore della Uosd di Chirurgia generale di Massa Marittima.

"Ringrazio l’Azienda per la fiducia, ma soprattutto sottolineo la decisione strutturale che va nella direzione di rinforzare il setting della Chirurgia generale e l’ospedale", dichiara Cecconi.

"Una scelta di continuità, ma una scelta che indica un principio chiave: la volontà di affrontare con determinazione le sfide aperte nella organizzazione sanitaria – dichiara il direttore generale della Asl, Marco Torre – ringrazio tutte le professioniste e gli addetti ai lavori che compongono il team della Chirurgia generale di Massa Marittima".

"Siamo consapevoli che abbiamo un lavoro lungo da fare – dice la direttrice sanitaria Barbara Innocenti –. A Massa Marittima questa era una risposta attesa, non la consideriamo un punto d’arrivo, ma un passo in avanti che ci consente di fare ulteriori progressi".

"Cecconi è un ottimo professionista che ha sempre svolto il suo lavoro con qualità non solo tecniche, ma organizzative e umane di grande rilievo – afferma il direttore dipartimentale di Chirurgia generale Asl, Andrea Coratti – questo gli ha consentito di portare avanti molto bene un ruolo di direzione della struttura di Massa Marittima in questi anni".

"L’ospedale Sant’Andrea acquisisce una nuova unità operativa complessa, come riconoscimento della professionalità del dottor Cecconi, in un contesto cruciale per la capacità di risposta alla domanda di cura del territorio", spiega il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro.