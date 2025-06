Follia a Pitigliano. Sradicano pietre e le lanciano in strada

PITIGLIANOPoteva finire davvero in tragedia, se nel momento in cui qualche ’sciagurato’ ha gettato i laterizi sradicati dal muretto di cinta di piazza Denci, al di sotto, dove c’è una strada, qualcuno avesse transitato a piedi o in auto, o con qualsiasi altro mezzo. Non è andata così, ma resta la gravità e la scelleratezza del gesto, che deve essere punito in qualche modo. Tanto che l’amministrazione comunale di Pitigliano, luogo dove si è consumata questa bravata, lancia un appello a chiunque avesse notato qualcosa. "Il Comune di Pitigliano condanna il grave atto vandalico avvenuto in piazza Denci – sottolinea la vicesindaca Serena Falsetti – Come riportato dalla relazione della polizia municipale, ignoti hanno distaccato alcuni laterizi dalla cinta di muro che delimita la piazza, gettandoli nella sottostante Strada Panoramica della Selciata. Un gesto irresponsabile e pericoloso, che avrebbe potuto causare danni gravi a persone o cose". Ed è proprio così, poteva davvero finire in tragedia.

"La nostra comunità non può e non deve tollerare simili atti di inciviltà – aggiunge la vicesindaca Falsetti –. Chiunque fosse passato lungo la Selciata in quelle ore avrebbe potuto essere colpito dai materiali lanciati. È nostro dovere condannare con forza questo gesto e fare tutto il possibile affinché episodi di questo tipo non si ripetano. Esprimiamo pieno sostegno all’attività della polizia municipale e ci auguriamo che i responsabili vengano presto individuati".

L’amministrazione comunale invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti e rinnova l’appello al rispetto dei beni pubblici e della sicurezza collettiva. Ovviamente sono già iniziate le indagini, anche attraverso la visione di eventuali telecamere che possano aver ripreso immagini utili, per risalire agli autori del folle gesto.