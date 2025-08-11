Verso il Palio marinaro. La Fortezza punta al bis

Il rione Fortezza a caccia del bis. I rossogialloverdi, forti della vittoria dello scorso anno, puntano dritti alla conquista del secondo successo consecutivo. Di quello stendardo che li metterebbe poi alla ricerca, in caso positivo, addirittura della quarta coppa d’oro nel successivo Palio del 2026.

Per adesso, però, il pensiero rimane ovviamente rivolto all’edizione 2025, quella che sarà l’82esima della storia della manifestazione di Porto Santo Stefano. Sono, al momento, 18 i Palii conquistati dal rione dell’attuale capitano Flavio Wongher, con tre coppe d’oro che la rendono la regina dei detentori dell’ambito trofeo che viene assegnato definitivamente a chi si aggiudica tre edizioni consecutive.

Con un solo cambio a bordo rispetto allo scorso anno, la Fortezza scenderà dunque in acqua a Ferragosto sul guzzo ’Libeccio’ con il timoniere Angelo Orsini, il capovoga Lorenzo Perillo, il secondo reme Alessandro Landini, il terzo Gabriele Rosi e il quarto Riccardo Rosi. Un mix di esperienza e giovani, come sottolinea il capitano della Fortezza.

"L’equipaggio è già rodato da tre anni – spiega Flavio Wongher –, a parte qualche cambio che c’è stato a bordo in questo triennio. Ad esempio, rispetto al 2024 non c’è Tommaso Picchianti per motivi di lavoro, al suo posto abbiamo imbarcato Alessandro Landini. Un mix di esperienza e gioventù, con Gabriele e Alessandro che sono le ’chiocce’ e gli altri che crescono bene. Ci siamo allenati benissimo con Alessio Rispoli, anche se abbiamo cambiato preparazione rispetto allo scorso anno, dato che l’ex preparatore Leonardo Perillo è andato a fare il timoniere nella Pilarella. Poi vedremo i risultati, perché gli allenamenti sono stati molto duri".

La Fortezza ha inoltre effettuato quest’anno un cambio nel direttivo, con il nuovo presidente che è Gianni Manuguerra, che ha preso il posto di Catia Canuzzi.

Il tema della sfilata del rione rossogialloverde sarà quello dell’orto della Fortezza, curato dallo staff, dalle donne e dalle madrine del rione.

"Inoltre abbiamo la nostra tifoseria, il Duff, che collabora molto durante le varie attività – aggiunge Wongher –. Abbiamo anche il Pesciolino d’Oro che riscuote sempre molto successo, oltre alle feste che vengono realizzate sulla scalinata della fortezza".

Andrea Capitani