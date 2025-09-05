L'attenzione sul ceto medio

"Degrado, derattizzazione imposta dall'Asl"

ORBETELLOIl capogruppo di opposizione interviene sui cassonetti sporchi e i ratti. "Ancora una volta il sindaco Casamenti tenta di spacciare per ’risoluzione’ quella che, in realtà, è l’ennesima dimostrazione della sua incapacità amministrativa". Per poi aggiungere, Chiara Serracchiani (foto). "L’annuncio del prolungamento del servizio straordinario di derattizzazione non nasce da una programmazione attenta o da un monitoraggio costante del territorio: nasce soltanto perché la Usl, dopo segnalazioni e sopralluoghi, ha intimato al Comune di intervenire con urgenza". Così scrive in una interrogazione, il capogruppo di opposizione Chiara Serracchiani.

"Ma c’è di più: i servizi di derattizzazione erano già affidati a una ditta – aggiunge Serracchiani – Eppure, di fronte a un problema evidentemente non risolto, la Giunta decide di affidare nuovamente alla stessa azienda anche gli ’interventi straordinari’. Una scelta quantomeno discutibile, che dice molto sul modo superficiale e opaco con cui vengono gestiti i soldi pubblici. Che i cassonetti posizionati a ridosso delle case sono un problema lo sanno tutti, i cattivi odori danneggiano anche alcune attività commerciali e non si capisce come mai la Sei Toscana non li sanifica, non spazza bene le strade e le piazzole limitrofe. Diamo una immagine del tutto sbagliata per un Paese civile, turistico, soprattutto normale".

