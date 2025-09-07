Maratona live a Sky Stone & Songs. Trent’anni nel nome del rock

I festeggiamenti per i trent’anni dello Sky Stone & Songs proseguono con quella che può definirsi una vera e propria maratona di musica live. Oggi, a partire dalle 13, per nove ore consecutive, altrettanti gruppi e musicisti, tra i migliori di Lucca e provincia, si alterneranno sul ‘palco’ del negozio in via Vittorio Veneto per un live set di un’ora ciascuno, ovviamente a ingresso libero. I protagonisti di questa ‘maratona live’ sono: Devid Winter che aprirà la serie di concerti alle 13; Colectivo di Marco Panattoni (alle 14); Solo1981, cioè il progetto solista di Stefano Giambastiani, frontman degli Acid Brains (alle 15); il chitarrista Luca Giovacchini (alle 16); i Moonari (alle 17); i C.R.P. (alle 18); gli Staindubatta (alle 19); gli esterina (alle 20) e i The Garden of Love chiuderanno la ‘maratona’ alle 21.

Tutti nomi che sono familiari a chi, in questi anni, ha frequentato il negozio perché più volte protagonisti degli eventi organizzati dallo Sky Stone che è "ovviamente un negozio di dischi - come dice il titolare René Bassani - ma, in questi 30 anni, è stato (e ancora lo è), un piccolo territorio libero dove la musica incontra l’arte, la poesia, si mescola alla cultura e le storie di fanno suono. Dove succedono cose strane, dove si racconta la storia e le storie della musica che ci piace, dove si sono esposte poesie in barattoli di marmellata, viste performance tra gioco e arte contemporanea, dove si sono inventati dischi, fumetti, appesi quadri con lo scotch e perfino aperto una farmacia musicale e seppellito vinili". Il tutto prima nella sede di piazza Napoleone, oggi occupata da una pizzeria che ha lasciato inalterata la “parete musicale“ piena di vestigia creata da Sky Stone e poi in via VIttorio Veneto.

"In questi anni il nostro ’palco’, che a volte sembra solo un angolo di pavimento - prosegue Bassani - ha accolto centinaia di voci, chitarre, pianoforti, batterie, canzoni vere e, per festeggiare i nostri primi trent’anni, abbiamo pensato di fare una cosa ancora diversa, una mezza follia, anzi, un delirio completo: in un unico giorno nove ore di concerti in negozio. Una lunga performance imprevedibile e caotica, come un vecchio mixtape fatto con amore e senza logica. Un grande caos, un sogno fragile ma tenace, un’occasione per stare ancora insieme e fare festa".