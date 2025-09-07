Violento scontro all’alba. Due giovani in codice rosso

Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto ieri mattina all’alba in via del Brennero nord. Poco prima delle 7 la Mercedes classe A sulla quale viaggiavano i due uomini di origine peruviana, di 31 e 38 anni, si è scontrata frontalmente con un camion di una ditta edile, all’altezza dello svincolo che collega la sponda nord del Serchio con la SS12, nella frazione di San Lorenzo di Brancoli.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto stava scendendo dalla rampa della statale in direzione Lucca quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta proprio nell’attimo in cui stava passando il camion, che non avrebbe così potuto far niente per evitare l’impatto.

Impatto che sarebbe stato talmente violento da far rimbalzare la vettura contro il muretto laterale della carreggiata. Un scontro veramente molto violento con gravi conseguenze per gli occupanti.

Le condizioni dei due sono parse subito gravissime, tanto da richiedere un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia municipale, un’ambulanza della Misericordia di Lucca, l’automedica ‘Mike’ di Borgo a Mozzano, oltre agli elicotteri Pegaso 1 e Pegaso 3 che hanno trasportato in codice rosso il 38enne all’ospedale Careggi di Firenze e il 31enne a Cisanello, dove ora si trovano ricoverati in prognosi riservata. Illeso, anche se fortemente provato dallo scontro, il conducente del camion, che dopo i rilievi delle forze dell’ordine ha potuto riprendere il mezzo e tornare a casa in autonomia.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti.

Jessica Quilici