Toscana 2030, apprezzamento per le parole di Alfarano (Pd)

Il Presidente del Gruppo Civico Toscana 2030, Domenico Capezzoli, interviene in merito alle dichiarazioni rilasciate dal capogruppo del Pd di Lucca, Vincenzo Alfarano, al nostro giornale.

"La sua analisi sull’operato della giunta Pardini, che ‘sta dimostrando di non saper lasciare alcuna impronta’ e di non affrontare tematiche cruciali come l’’insicurezza in cui vive la città’ e le ‘questioni sociali’, è pienamente condivisibile. L’analisi di Alfarano, secondo cui i progetti attuali sono in ‘piena continuità amministrativa con l’amministrazione precedente’, dimostra come sia necessario un cambio di rotta sostanziale." Capezzoli ha sottolineato l’importanza dell’appello di Alfarano a ricostruire il dialogo con la cittadinanza.

"Le parole di Alfarano rispecchiano la nostra visione di una politica che deve ‘tornare ad ascoltare e rappresentare le istanze della gente’ e che deve parlare a quella ‘maggioranza silenziosa’ che si è allontanata dal centrosinistra. Per questo, rinnoviamo il nostro appello al centrosinistra e alla costituzione concreta di tavoli di confronto. È fondamentale uscire dalla ‘narrazione tanto stucchevole quanto lontana dalla realtà’ per affrontare i problemi reali che i cittadini vivono quotidianamente, dal costo della vita alla sicurezza".

Il Presidente di Toscana 2030 conclude ribadendo il proprio impegno: "Siamo pronti a fare la nostra parte e a lavorare in sinergia per costruire un’alternativa forte e credibile per Lucca. È giunto il momento di unire le forze e di dimostrare che il centrosinistra è pronto a guidare una nuova stagione politica".

Giulia Prete