“Sky Stone“ rilancia. Domenica nove concerti per festeggiare i 30 anni

C’è chi lascia il centro storico e chi invece resiste. O magari rilancia, come lo Sky Stone & Songs di via Veneto, che festeggia i 30 anni di vita in città. Sky Stone è ovviamente un negozio di dischi, ma è stato in questi trent’anni e lo è ancora, un piccolo territorio libero dove la musica incontra l’arte, la poesia si mescola alla cultura e le storie si fanno suono. Dove succedono cose strane, dove si è raccontata la storia e le storie della musica che ci piace, dove si sono esposte poesie in barattoli di marmellata, viste performance tra gioco e arte contemporanea, inventato dischi, fumetti, appesi quadri con lo scotch, persino aperto una farmacia musicale e seppellito vinili (per davvero). E poi un palco (sì, anche se a volte sembra solo un angolo di pavimento) che ha accolto centinaia di voci, chitarre, pianoforti, batterie, canzoni vere, dannatamente belle anche se fuori tempo, anche se fuori moda anche se fuori e basta.

"Per continuare a festeggiare i nostri primi 30 anni – spiega il titolare René Bassani (nella foto)– abbiamo pensato di fare una cosa ancora diversa, una mezza follia, anzi un delirio completo. In un unico giorno, 9 ore di concerti in negozio. Nove gruppi/artisti, uno ogni ora a partire dalle 13, per un concerto collettivo, una lunga performance imprevedibile e caotica, come un vecchio mixtape fatto con amore e senza logica. Un grande caos, un sogno fragile ma tenace, un’occasione per stare insieme, una festa. Non l’ultima".