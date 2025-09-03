Torna “Beneficiarte“: visita guidata e raccolta fondi a favore degli animali

Torna l’appuntamento con “Beneficiarte“, alla 4ª edizione. La visita guidata per chi ha il cuore grande avrà luogo il 7 settembre alle 16.30. Con i fondi raccolti gli anni passati si sono potuto operare e sterilizzare alcuni gatti e comprare cibo per asini e mucche. Il progetto “Beneficiarte“ nasce durante il Covid dall’idea della guida turistica e membro del consiglio di Lucca Info&Guide, Giada Paolini, che ha cercato un modo nuovo, diverso dalle solite cene di autofinanziamento, per raccogliere fondi per le realtà che si occupano di aiutare animali in difficoltà. Oltre la metà del ricavato viene devoluto ad un’associazione che salva animali: quest’anno l’Associazione “I pelosi della Versilpampa ODV”, nata per strappare più animali possibili da situazioni di maltrattamento, abbandono o a rischio macellazione, con particolare attenzione verso i cavalli. Cosa si fa nel concreto? Un Escape Tour, ossia un tour interattivo che porterà i partecipanti a risolvere indovinelli, rebus, aprire lucchetti e scoprire così Lucca in una maniera tutta nuova. Il tour durerà circa 2 ore: nella quota (15 euro a persona) in omaggio un biglietto per la pesca di beneficenza finale. Prenotazione obbligatoria Whatsapp: 339 6496884; mail: [email protected]