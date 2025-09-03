Comics & Games: già in vendita i biglietti

Aperta ufficialmente ieri mattina la vendita dei biglietti dell’edizione 2025 di Lucca Comics & Games, “French Kiss“ che si terrà dal 29 ottobre al 2 novembre. L’edizione 2024 si è chiusa con più di 275.000 biglietti venduti, oltre 900 ospiti, 660 espositori, 1.585 appuntamenti e una partecipazione di oltre 750.000 presenze. Ora tocca all’edizione 2025. E’ già possibile acquistare biglietti giornalieri e abbonamenti fino al raggiungimento di un massimo di 80mila ingressi al giorno. Tutte le informazioni sui biglietti e le indicazioni su prezzi, abbonamenti, tipologie e le diverse modalità di acquisto su https://luccacomicsandgames.ticketone.it/

Le tipologie di biglietti in vendita sono: biglietti print@home - stampa@casa: il biglietto giornaliero o abbonamento è scaricabile dall’area personale del sito TicketOne o dal link che si riceve via email e potrà essere esibito anche solo in formato digitale, senza bisogno di stamparlo (per l’ingresso al festival è poi necessario ritirare il braccialetto presso i punti welcome desk); biglietti e-ticket: il biglietto digitale da mostrare solo via smartphone (anche in questo caso è comunque necessario ritirare il braccialetto presso i punti welcome desk); biglietti e abbonamenti con opzione “salta il welcome desk” per ricevere biglietto e braccialetto direttamente a casa, valido per gli acquisti online fino alle ore 9 del 16 ottobre. Chi acquista il biglietto giornaliero con l’opzione “salta il welcome desk” riceverà a casa il Fanticket; biglietti Level Up Fan, che quest’anno raddoppia l’appuntamento e apre uno slot per l’acquisto in contemporanea con l’apertura della biglietteria ordinaria; tutti gli abbonamenti e le combinazioni di giorni (per quelli da 3, 4 e 5 giorni è automaticamente inclusa la spedizione a casa di biglietti e relativi braccialetti, per ordini effettuati entro il 16 ottobre).

Da mercoledì 1 ottobre i biglietti e gli abbonamenti saranno acquistabili anche presso i punti vendita fisici TicketOne presenti in tutta Italia, in alcuni dei quali, i punti vendita Gold, sarà possibile non solo acquistare biglietti e abbonamenti, ma anche ritirare i relativi braccialetti.

Quest’anno Lucca Comics & Games raddoppia l’appuntamento per l’acquisto dei Level Up Fan, i biglietti dai super poteri dedicati ai fan più affezionati della manifestazione. Accesso a servizi extra, gadget esclusivi e momenti indimenticabili di convivialità con gli ospiti della manifestazione. Per questa edizione il festival ha deciso di riservarne 100 per la vendita in contemporanea con l’apertura della biglietteria ordinaria scattata appunto ieri mattina. E’ possibile acquistare fino a un massimo di 4 biglietti Level Up con lo stesso account e in un’unica soluzione.

Tutte le modalità di biglietti e abbonamenti potranno essere acquistati dal sito di TicketOne anche con Carte Cultura e Carta del Docente. Per le persone con disabilità sul sito https://senzabarriere.luccacomicsandgames.com si possono richiedere anticipatamente i biglietti omaggio (giornalieri) e un biglietto ridotto per l’eventuale accompagnatore.