Biglietti scontati per i più “veloci“. Gran ritorno, la musica su 5 palchi

Questione di velocità alla tastiera. E’ appena scattata, infatti, e conviene approfittarne, la vendita dei biglietti Early Bird per partecipare all’edizione 2025 di Lucca Comics & Games approfittando della riduzione, sia su ticket che su abbonamenti, che resterà attiva per un intero mese, ovvero fino alla mezzanotte del 25 luglio prossimo. Con un prezzo identico a quello dell’anno precedente invece la biglietteria ordinaria riaprirà il 2 settembre. La buona notizia è che anche i biglietti dei parcheggi non subiranno variazioni e saranno messi in vendita sul sito del partner del Festival, Lucca Plus. Il Qn anche quest’anno sarà tra i media partner dell’evento.

Particolare attenzione per l’area Movie, per gli appassionati di cinema e serie Tv, Quest’anno Netflix torna a Lucca Comics & Games per celebrare in grande stile l’attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things. Appuntamento a venerdì 31 ottobre per un evento unico e imperdibile per prepararsi al capitolo conclusivo di una delle serie più amate di sempre. Stranger Things 5, infatti, arriverà su Netflix in tre parti, tutte disponibili a partire dalle 2 del mattino (ora italiana): il Volume 1 (episodi 1-4) il 27 novembre, il Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre e l’Episodio finale il 1 gennaio 2026.

Attesissimo ritorno anche per Crunchyroll che sarà a Lucca Comics & Games con un padiglione dedicato, all’interno del quale i fan potranno vivere un’esperienza coinvolgente dedicata al mondo degli anime. Dopo il successo del parco avventura di Teen Titans Go! dello scorso anno, Cartoon Network (gruppo Warner Bros. Discovery, canale 607) è felice di tornare a Lucca Comics & Games con una nuova esperienza dedicata allo Strano e Meraviglioso Mondo di Gumball. Cartoon Network invita tutti a entrare nel mondo dei Watterson e a vivere da vicino i personaggi che conosciamo e amiamo. Videogame “no limits“ la tappa finale del Death Stranding World Strand Tour 2 di Kojima Productions! Il tour globale che celebra il lancio di Death Stranding 2: On the Beach (disponibile da oggi su PlayStation 5) attraverserà undici metropoli mondiali - da Los Angeles a Tokyo, da Parigi a Seoul - per concludersi proprio a Lucca.

“Siamo entusiasti di annunciare la partecipazione di poncle e del suo fondatore Luca Galante a Lucca Comics & Games 2025 – così gli organizzatori –. Luca è il game developer italiano che casualmente ha creato Vampire Survivors, un piccolo progetto personale iniziato nel 2020 che si è trasformato in un fenomeno videoludico inaspettato“. Anche Keiichirō Toyama, mente creativa dietro iconici titoli come Silent Hill (1999, Konami), la serie Siren (2003–SIE) e la serie Gravity Rush, sarà a Lucca per il Festival. Infine grande attesa per “I love Lucca Comics & Games“ il primo dei film che raccontano la community, la cultura e i valori del fetival in uscita al cinema il 10, 11 e 12 novembre e poi sulla piattaforma digitale Iwonderfull (su amazon Prime). Da un’idea di Andrea Romeo che ne cura scrittura e regia, il film esplora l’universo Comics in vista anche del 60esimo anniversario del Festival, nel 2026. Racconterà quotidianità, dietro le quinte, gli intenti, gli artisti e naturalmente il grande protagonista: il pubblico. Ritorno in grandissimo stile per la musica. I palchi saranno nel Giardino degli Osservanti (a vocazione fandom), in piazza del Collegio (eventi per i più giovani), Piazzale Verdi (performance live dal respiro più ampio e coinvolgente). E la musica non si fermerà con il calar del sole, la festa proseguirà con appuntamenti speciali al Palatagliate e al Teatro del Giglio.

L.S.