Biblioteca popolare. C’è la proroga del Comune

Buone notizie per la Biblioteca Popolare di San Concordio: la temuta chiusura del 30 giugno è scongiurata. Grazie alla forte mobilitazione cittadina, l’amministrazione ha infatti concesso una proroga fino a settembre. Un risultato importante, ma ancora parziale: la vertenza aperta per il rinnovo della convenzione resta, infatti, ancora sul tavolo. "La proroga è un segnale incoraggiante – dichiarano i volontari – ma il nostro obiettivo resta il riconoscimento pieno della funzione culturale e sociale che questa Biblioteca svolge per il quartiere e la città. Un grazie sentito va a tutte e tutti coloro che hanno preso parte alla mobilitazione, partecipando agli incontri, offrendo competenze e idee, mettendosi a disposizione con entusiasmo e generosità. Il successo della manifestazione del 1° maggio ne è stata la testimonianza più viva".

A sostenere la causa un’intera comunità: quasi 2mila le firme raccolte, mentre decine sono stati gli eventi pubblici che hanno visto il coinvolgimento di cittadini e associazioni.

La Biblioteca Popolare, nel frattempo, non si ferma. Nei prossimi giorni in programma due appuntamenti culturali aperti alla cittadinanza. Il primo domani alle 18 con una serata dedicata alla proiezione di cortometraggi nati dal Laboratorio di video partecipativo ed inclusivo, promosso dal Centro di Salute Mentale della Valle del Serchio e di Lucca – ASL Toscana Nord Ovest, in collaborazione con l’Associazione AEDO. Il secondo evento si terrà invece sabato alle 17,30 con la presentazione del libro "Debord. Pensiero e vita" con l’autore Anselm Jappe, tra i più acuti interpreti del situazionismo e della critica del valore.

