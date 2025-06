Festival “Semi 3.0, la rinascita“

Ritorna il Festival nella sua terza edizione all’Orto Botanico “Semi 3.0 – nuove rinascite: la natura e i suoi linguaggi”. Nuovi linguaggi approfonditi con visite guidate, eventi musicali, presentazione libri realizzato da Dryas Teatro Natura, grazie al contributo del Comune di Lucca, Vivilucca e alla collaborazione con l’Orto Botanico di Lucca.

Quest’anno ci saranno quattro appuntamenti 26 - 27 giugno e 28 -29 agosto. Gli eventi che si terranno nella casermetta S.Regolo saranno gratuiti ma sarà obbligatoria la prenotazione. Mentre per le due visite guidate sarà necessario pagare il biglietto d’ingresso all’Orto Botanico sempre con prenotazione. Oggi alle 18 si parlerà di “scoprire e contemplare l’orto botanico di lLucca“ Tra danza in silenzio e botanica Percorso guidato con Aline Nari (nella foto, ideatrice di “Danza in Silenzio”) e Alice Lombardi (Guida Ambientale, A.Di.P.A. APS ETS), in collaborazione con l’Orto botanico. Prenotazione obbligatoria, partecipazione gratuita con biglietto d’ingresso dell’Orto botanico. Domani alle 18 alla Casermetta San Regolo Marco Pardini, scrittore e divulgatore televisivo di etnobotanica, intervistato da Michela Panigada presenta il suo nuovo libro “Cercami nella pioggia, la ballata dei semi dormienti”, terzo e ultimo libro della trilogia erboristica edito da Pacini Fazzi Editore. Giovedì 28 agosto alle 18 all’Orto Botanico visita guidata animata condotta da Alice Lombardi con le attrici e gli attori del corso di teatro del Giglio condotto da Simona Generali. Il 29 agosto l’appuntamento è con la straordinaria Gaudats Junk Band.