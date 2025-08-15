Concerto nella chiesa di Borsigliana

Pomeriggio musicale, domani, sabato 16 agosto, alle 18, a Borsigliana in Comune di Piazza al Serchio, nella chiesa di Santa Maria Assunta, con il concerto di Gemma Adorni al sassofono e Michela Spizzichino al pianoforte, due giovani artiste, insegnanti, che hanno iniziato la collaborazione artistica nel 2003 presso la Scuola di musica di Fiesole.

Nella prima parte saranno eseguiti brani di Ennio Morricone, Pedro Iturralde, Maurice Ravel, Astor Piazzolla. Seguirà l’intermezzo per solo pianoforte di Ennio Morricone, Playing Love, da "La leggenda del pianista sull’Oceano".

Nella seconda parte ancora brani di Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Paul Bonneau, Stanley Mayers, John Williams.

Gemma Adorni, garfagnina di Dalli Sotto, oggi residente a Barga con la famiglia, ha già un lungo e brillante curriculum sia sotto l’aspetto formativo con il diploma di sassofono al Conservatorio "Martini" di Bologna e alla scuola di musica di Fiesole e la laurea magistrale alla scuola di Alta Formazione. Già parecchi i concorsi vinti e numerosi concerti tenuti in varie parti d’Italia. E’ direttrice della filarmonica giovanile "Mascagni" di Camporgiano e insegnante presso la Scuola media di Castelnuovo.

Michela Spizzichino, versiliese, formatasi brillantemente al conservatorio "Morlacchi" di Perugia, è pianista professionista con una esperienza trentennale, tanti i riconoscimenti ottenuti e numerosi i concerti tenuti in ogni parte d’Italia. Collabora con rassegne musicali e ha effettuato ampie esperienze negli istituti scolastici.

Alle 20, poi incontro conviviale annuale per gli associati di Civitas Borsigliana Odv.

Dino Magistrelli