Il Comune che sa ascoltare. La Asl premia gli sforzi per l’inclusione a Castiglione

Castiglione di Garfagnana ha ottenuto dalla Asl Toscana Nord Ovest il riconoscimento ‘Comune che include‘ per le politiche di sostegno all’integrazione sociale. L’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Gaspari ha ricevuto l’attestazione nell’ambito progetto ‘Team2’ coordinato da Elisabetta Scaletti, che ha riconosciuto il valore dell’ente come "virtuoso esempio di inclusione".

"E’ con grande soddisfazione e piacere che il nostro Comune ha appreso del ricevimento di questo riconoscimento da parte dell’Azienda Sanitaria - commenta il sindaco Gaspari - Il merito va al percorso intrapreso dalla mia squadra di collaboratori, frutto di un lavoro costante e condiviso tra l’Azienda Usl, l’amministrazione comunale, appunto, e altri Enti pubblici e privati, che negli ultimi anni hanno promosso iniziative concrete per garantire pari opportunità, dignità e supporto a chi vive in condizioni di fragilità, permettendo così ai partecipanti di completare un percorso di accompagnamento al lavoro".

"Questo riconoscimento non è solo un premio, ma un incoraggiamento a continuare a costruire una comunità dove nessuno viene lasciato indietro - prosegue il primo cittadino, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni del territorio e cittadini - Il riconoscimento ricevuto rappresenta un esempio concreto di come l’impegno verso il sociale possa trasformarsi in valore condiviso, rafforzando il senso di appartenenza e solidarietà all’interno della comunità. Un ringraziamento particolare va all’assessore Doriana Morganti e alla consigliere Agnese Ugolini, per il grande impegno e le attenzioni continue immesse in questo progetto sociale".

Fio. Co.