Si svela Lucca Comics ’25. I “french kiss“ del poster e i super ospiti confermati da Zerocalcare a Elio

Più di dieci pagine di comunicato stampa per tentare di raccontare l’universo Comics 2025 che si avvicina a grandi passi e con grandi novità. A svelarle ieri la conferenza stampa a Firenze dove, intanto è stato presentato il manifesto quest’anno a firma di Rébecca Dautremer dall’accattivante titolo “Sei personaggi in cerca di un bacio“. In una sintesi estrema che non può rendere giustizia all’energia del community event più atteso d’Europa, si possono intanto mettere a fuoco le date: dal 29 ottobre al 2 novembre. E’ in questo lasso spazio temporale che, nel tempio delle mitologie contemporanee, Netflix celebrerà ad esempio la quinta e ultima stagione di Stranger Things; che arriverà per la prima volta in un evento italiano Tetsuo Hara, autore di Hokuto No Ken; che Rick Riordan incontrerà i fan di Percy Jackson. La maga Comics farà planare sulla terra di Lucca Keiichirō Toyama, autore del primo capitolo di Silent Hill. E sarà sempre qui, a Lucca, che Elio e le Storie Tese presenteranno il loro libro fotografico mentre il Music si manifesterà in tutta la sua potenza con la bellezza di 5 palchi.

Per questo 59° anno la manifestazione lucchese rende omaggio alla Francia, Paese europeo che esprime in tutte le discipline del festival la maggior qualità e diversità: la pop culture diversity. E nel poster simbolo Rébecca Dautremer non si è limitata a un’unica immagine ma ha creato una vera e propria galleria di personaggi, allontanandosi dal tratto favolistico con cui la conosciamo. Un Lupo Mannaro, un Guerriero, una Contessa vampira, un Mostro, una Strega, e la Lukawa, creatura immaginaria che fonde il nome della città di Lucca con l’influenza orientale del manga e dell’animazione. Ieri, durante l’evento di lancio a Firenze con la direttrice dell’Institut français Italia Florence Alibert, sono stati presentati i primi ospiti e anticipazioni francesi. A Lucca, tra le presenze più esclusive, Julien Papelier, direttore generale di Média-Participations, gruppo multimediale, attivo nell’editoria, nella stampa, nella produzione audiovisiva, nei videogiochi, nei giochi da tavolo e, più recentemente, nei parchi d’attrazione. Il connubio con Parigi è evidenziato anche dal partenariato con l’Ambasciata di Francia in Italia.

E dunque non è un caso che la Fondazione Banca del Monte di Lucca nei cinque giorni di festival si trasformerà nel Palais de France con tre mostre dedicate alla creatività francese in tutte le sue declinazioni. Tra i primi ospiti confermati, Zerocalcare, il maestro Mino Manara e Leo Ortolani che porterà con sè il suo stile ironico e pungente e i suoi personaggi indimenticabili, Grande attesa anche per Zuzu, vincitrice nel 2019 del Gran Guinigi Miglior Esordiente (ex aequo con Fumettibrutti). La città è pronta, il conto alla rovescia è iniziato.

Laura Sartini