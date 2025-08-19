La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
19 ago 2025
CRISTINA RUFINI
Entra per cambiare gli auricolari, ma sfascia pc

GROSSETO

Un paio di auricolari che non funzionavano e la richiesta dtrino per sostituirli ha fatto andare su tutte le furie un uomo che ha poi spaccatoun pc del negozio di telefonia. è accaduto ieri mattina in via Matteotti. Il cliente ha acquistato gli auricolari, pagato e poi se n’è andato. Pochi minuti dopo è tornato indietro gridando che quel dispositivo non funzionava. Era probabilmente già molto alterato. Alla richiesta del cliente, la commessa ha detto che avrebbe sostituito gli auricolari, ma aveva bisogno dello scontrino rilasciato per poterlo fare. A quel punto l’uomo è andato su tutte le furie e ha spaccato, rovesciandolo, il computer che c’era sul bancone, prima di andarsene.

L’uomo si è messo a gridare e inveire: probabilmente aveva già gettato il titolo di acquisto del dispositivo elettronico senza il quale non ci sarebbe potuta essere la sostituazione degli auricolari. Così si è avvicinato al pc e lo ha scaraventato sulla scrivania prima di allontanarsi, mandando in frantumi lo schermo. Le ragazze che erano al lavoro nel negozio non hanno potuto fare altro che chiamare i carabinieri per sporgere denuncia, per danneggiamento. Non sarà difficile rintracciare il cliente un po’ troppo irascibile.

