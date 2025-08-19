Il Saturnia trionfa al torneo di Semproniano. Una splendida giornata di sport e unione

Il Saturnia trionfa nel torneo di calcio a 5, organizzato dal Semproniano Calcio in collaborazione con la Uisp. Una vittoria netta per il team mancianese, che in finale si è sbarazzato per 7-2 del Baraonda, la squadra di Vallerona mai davvero entrata in partita. Già nel primo tempo il Saturnia si è portato avanti 3-0, controllando a inizio ripresa per poi allungare nel finale. Decisivi Vasconi e Fastelli, a segno rispettivamente con una tripletta e una doppietta. Nella finale terzo-quarto posto, La Pista del capocannoniere Paliciuc (altre 6 reti), che ha avuto la meglio per 14-1 su un rimaneggiato Semproniano.

Al di là del risultato, quella di Semproniano è stata una festa che ha unito una parte del comprensorio amiatino e delle colline del Fiora. La finale è stata seguita da circa 300 persone tra cui il sindaco di Semproniano, Luciano Petrucci, che ha premiato squadre e giocatori con il presidente Uisp Massimo Ghizzani, e il sindaco di Roccalbegna, Massimo Galli, vicino al collega per tifare Baraonda. Un risultato super.

SATURNIA: Parrella, Nesti, Borzi, Russo, Vasconi, Fastelli, Bartolini, Bruni, Morelli.

BARAONDA: Mariotti, Shtjefni, Baccetti, Corridori, Moscardini, Marino, Telloni, Bargagli, Vergari.

Reti: Vasconi (3), Fastelli (2), Borzi, Bruni, Marino (2).