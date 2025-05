Notte da incubo in discoteca, racconto choc di una ragazza: “Violentata nel bagno”

Firenze, 10 maggio 2025 – “Sono stata violentata nel bagno della discoteca”. È il racconto choc che una ragazza fiorentina di 27 anni ha fatto giovedì pomeriggio ai medici dell’ospedale Careggi. Una notte da incubo che si sarebbe consumata il 18 aprile scorso in un noto locale notturno del fiorentino. Secondo quanto ricostruito, la giovane, intorno all’una e mezzo di notte, avrebbe chiesto a un “conoscente” che lavora nello staff della discoteca di poter utilizzare i loro bagni, perché troppa la fila in quelli riservata alla clientela. Il coetaneo (fiorentino anche lui) avrebbe subito accettato, e una volta accompagnata la ragazza nei servizi privati l’avrebbe violentata.

Tutto è accaduto in pochi attimi. Il ragazzo si è spogliato e afferrata la giovane avrebbe iniziato il rapporto senza il suo consenso. Lei si è opposta, chiedendogli si smetterla. Ma il giovane, stando sempre alla testimonianza riportata prima ai medici e poi alla polizia, non si è fermato. I due sono poi usciti dal bagno ed entrambi avrebbero continuato la serata in discoteca.

La ragazza si è sottoposta a una serie di esami medici, i cui risultati sono attesi nei prossimi giorni. I medici di Careggi hanno attivato subito il ’codice rosso’, dedicato alle vittime di violenze sessuali. E avvertito le forze dell’ordine. All’ospedale è giunta una volante della polizia: gli uomini di via Zara hanno raccolto la testimonianza della 27enne e informato il pm di turno. Nei prossimi giorni saranno eseguiti degli accertamenti da parte della squadra mobile di Firenze, con l’acquisizione – nel caso ci fossero – delle immagini delle telecamere di sorveglianza interne al locale.

Stando a quanto emerge, i due si conoscevano: frequentavano gli ambienti della movida fiorentina e si erano incrociati altre volte.

A distanza di quasi un mese, gli investigatori dovranno anche ricostruire la dinamica dei fatti, facendosi aiutare anche dai testimoni presenti quella notte. La ragazza si è riservata di formalizzare la denuncia, e nei prossimi gironi sarà ascoltata in un luogo sicuro dai poliziotti.

L’estate scorsa, sempre gli uomini di via Zara, arrestarono un 26enne con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una 25enne, che riuscì a scappare e dare l’allarme. I quel caso, l’aggressione avvenne in un locale dell’Oltrarno, con protagonista un cittadino pakistano di 26 anni, finito in manette.