Violenza sessuale, lesioni e furto: doppia condanna a 9 anni

Montecatini Terme (Pistoia), 1 maggio 2025 – L’hanno violentata, picchiata e, non contenti delle violenze commesse, le hanno pure rubato due cellulari. Il giudice per l’udienza preliminare Patrizia Martucci, al termine del procedimento per rito abbreviato, ha condannato a nove anni di carcere due uomini entrambi residenti a Pescia. Il pubblico ministero Claudio Curreli, che ha diretto le indagini della Compagnia dei carabinieri di Montecatini, aveva chiesto 10 anni.

I fatti risalgono al primo dicembre dello scorso anno, quando i due imputati, uno al momento si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico e l’altro in carcere in custodia cautelare a Prato, vennero ricevuti in casa da una prostituta. I due uomini, all’improvviso, la costrinsero a subire atti sessuali e la picchiarono. Al termine del pestaggio, fuggirono dall’abitazione. La donna, in stato di choc, uscì nuda fuori di casa.

Una guardia giurata che stava passando nelle vicinanze si accorse delle condizioni della vittima e corse a soccorrerla. Sul posto, intervennero subito i carabinieri della Compagnia di Montecatini. In base alle prime descrizioni fornite dalla donna, poi portata in ospedale, riuscirono a trovare uno dei due aggressori in un albergo di Montecatini, mentre l’altro fu rintracciato poco dopo. La vittima si è costituita parte offesa, rappresentata dall’avvocato Elena Baldi del Foro di Pistoia. Il legale dovrebbe avviare un’azione in sede civile per chiedere il risarcimento.

