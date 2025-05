’Open Week’. Ecco cosa fare fino al 4 maggio

Un ponte lunghissimo fatto di fiere, incontri e festival, quello organizzato dal primo al 4 maggio a Lamporecchio per l’Open Week della Valdinievole. Il programma degli appuntamenti comincia oggi con la Fierucola del Lavoro Ecologico del Montalbano, a San Baronto, giunta alla 36ma edizione e che prevede spettacoli di falconeria, esibizione dei Maggiaioli di Bagnolo, giochi, animazione, produzione e degustazione dei brigidini di Lamporecchio.

Le iniziative proseguono venerdì 2 maggio quando, alle 21 al Teatro Comunale di Lamporecchio si terrà la quarta edizione del ’Festival del Sorriso’, presentato da Andrea Testi con la sua valletta Guendalina Sorriso e con Denys Dolce, Stefano Rotring, Gabriele Del Mastri, Laura Petracchi, Samuele Rossi, Enrico Faggioni, Leonardo Candeloro, Centherbe e Giada Mele e come special guest Graziano Salvadori. Lo spettacolo teatrale è a scopo benefico ed è promosso dall’associazione Sempre Insieme, in favore della Proloco di Lamporecchio. I fondi saranno destinati alla realizzazione di un evento per bambini. Prenotazione consigliata al numero 327 9953100.

Gli ultimi due eventi si terranno sabato e domenica. Sabato 3 maggio, il paese si animerà con la prima edizione della festa di piazza dal titolo ’Il berlingozzo tra uscio e bottega’. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 20, le strade del centro, da Piazza IV Novembre fin lungo le vie principali, ospiteranno banchi per la degustazione di prodotti tipici, aree food, mercatini vintage e spazi dedicati ai più piccoli e i dolci della tradizione: gli immancabili brigidini e i berlingozzi, che saranno offerti ai visitatori.