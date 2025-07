L’intera comunità si accende per il torneo rionale più sentito

Lunedì sera, davanti a oltre un migliaio di spettatori, ha preso il via la venticinquesima edizione del torneo di calcio rionale. La gara inaugurale, terminata sul 2-2, ha visto affrontarsi il rione Cerbaia, squadra vincitrice dell’ultima edizione, con il rione Levante. Tutte le partite del torneo saranno giocate in notturna allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio. Partecipano sei rioni, suddivisi secondo precisi i criteri territoriali e di frazioni. È stato effettuato un sorteggio. Le squadre sono state inserite in due gironi A e B. Nel primo ci sono il Cerbaia, Levante e Centro. Nel girone B troviamo Tesi, Montalbano e Mastromarco-Poggio Argentale. Le prime classificate accederanno direttamente alle due semifinali. Le altre si affronteranno in gare spareggio incrociate per completare le semifinali. La finalissima, che assegnerà il titolo 2025, è in programma, venerdì primo agosto nell’ambito della manifestazione della Fiera. L’albo d’oro della manifestazione vede primeggiare il rione Cerbaia con dieci titoli. Seguono il rione Centro e rione Tesi con cinque successi. Poi arriva Rione Mastromarco Poggio Argentale che ha vinto tre titoli ed il rione Montalbano con uno. Il rione Levante non ha vinto ancora un titolo. La manifestazione viene a organizzata dal comitato rionale presieduto da Stefano ferrali e dalla società Lampo Meridien 1919. Una manifestazione che ha sempre avuto un grande successi partecipazione, con tribune sempre piene di tifosi.

Massimo Mancini