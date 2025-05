Fondi regionali per Pescia. Illuminazione a Cardino

Grazie alla seconda variazione al bilancio regionale, su tutto il territorio provinciale arriveranno cinque milioni e mezzo di euro per interventi e ristori, come hanno annunciato nei giorni scorsi i consiglieri regionali Marco Niccolai e Federica Fratoni. Importanti i contributi che arriveranno anche a Pescia, presentati dal sindaco Riccardo Franchi, affiancato dagli assessori Luca Tridente e Maurizio Aversa e dallo stesso Niccolai. "Partiamo da un contributo di 400mila euro per gli interventi su via del Tiro a Segno – afferma – la scarificatura e la riasfaltatura di una strada lunga 1400 metri, fortemente provata dall’incremento di passaggio di autobus e pullman provocato dalla chiusura del ponte di Ponte all’Abate, lavoro che sarà effettuato entro l’anno. In arrivo anche 100mila euro per la pubblica illuminazione lungo via Lucchese fra Cardino e Ponte all’Abate, con l’installazione di nuovi punti luce, adesso assenti. E poi altri 100mila euro per la ristrutturazione della casa in via di Campo confiscata alla mafia, destinato alla Società della Salute per ospitare ragazzi in difficoltà. Senza dimenticare i 240mila euro che la Regione Toscana ha destinato ai ristori per le attività danneggiate dalle alluvioni e dalla chiusura dei ponti in alcuni comuni, comprese quelle della Zona Rossa, quelle interessate dalla chiusura del ponte".

Soddisfatto anche Tridente: "Riusciremo a dare risposte ai cittadini di Cardino – commenta – che dal 2008 chiedevano interventi per illuminare una strana abitata e trafficata come via Lucchese, e portiamo a casa, complessivamente, un milione e 200mila euro a fondo perduto". "Sulla via Lucchese l’intervento era atteso da sedici anni – ricorda Niccolai –. La Regione ha iniziato l’asfaltatura fonoassorbente dal versante lucchese, finito il lavoro sul ponte proseguirà fino al Cardino, per mettere il più possibile in sicurezza un’area ad alta densità abitativa, su cui insiste anche una scuola. L’intervento costa un milione, che si somma a quelli presentati dal sindaco e agli investimenti fatti in passato o in via di attuazione, due milioni sul mercato dei fiori, ben 13 sull’ospedale. Interventi su strutture che servono l’intero territorio".

"È la destinazione dei contributi a essere fondamentale –conclude Aversa –: sicurezza stradale, ambiente, sociale".

Emanuele Cutsodontis