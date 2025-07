La grande musica in città. Zubin Mehta e il Maggio. La tradizione si rinnova

Montecatini (Pistoia), 3 luglio 2025 – L’orchestra del maggio musicale torna a esibirsi in formazione completa a Montecatini dopo 55 anni. Il concerto in programma il 12 luglio, diretto da Zubin Mehta , organizzato nel piazzale Domenico Giusti, davanti alle Terme Tettuccio, rappresenta il ritorno di una delle più importanti realtà culturali del nostro paese, assente dall’ormai lontano 1970. Carlo Fuortes, sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, è arrivato in municipio ieri mattina, per raccontare, insieme al sindaco Claudio Del Rosso come è nato questo progetto. Dietro il concerto in programma il 12 luglio, c’è il lavoro di un anno.

“La nostra orchestra – ha raccontato Fuortes – ha iniziato a venire a Montecatini nel 1934, quasi un secolo fa. I musicisti hanno trascorso molte stagioni estive esibendosi con successo in questa città. L’ultimo concerto dell’orchestra risale al 1970. Il maestro Mehta è molto felice di tornare a esibirsi a Montecatini. In programma ci sono ballabili di Giuseppe Verdi e la quinta sinfonia di Cajkovskij. Siamo molto contenti che il Comune abbia deciso di organizzare questa manifestazione con ingresso libero. Ho la possibilità di incontrare molti sindaci, ma questa amministrazione ha saputo concretizzare e arrivare in fondo. Per il futuro possiamo progettare molte cose insieme, penso anche a un’operai lirica, senza allestimento teatrale”.

Il sindaco Del Rosso, da parte sua, ha ringraziato “Filippo Cassetti, e i dipendenti degli uffici cultura e turismo del Comune. In occasione del compleanno di Montecatini hanno lavorato davvero bene e, a breve, potremo presentare un’altra sorpresa importante. Non chiedo certo di tornare subito agli anni in cui i musicisti del maggio musicale fiorentino trascorrevano tutta l’estate a Montecatini, ma punto a dare continuità a questa collaborazione”.

Pochi giorni dopo il concerto in programma a Montecatini, Mehta e gli altri musicisti del Maggio Musicale partiranno per un importante tournée in Cina. Nato a Bombay (oggi Mumbai) il 29 aprile 1936, è un celebre direttore d’orchestra indiano, rinomato a livello internazionale per le sue collaborazioni con orchestre di fama mondiale e per il suo profondo legame con la musica classica europea. Con la sua direzione l’orchestra eseguirà repertorio di Giuseppe Verdi (I vespri siciliani, sinfonia, Aida, ballabile, La forza del destino, sinfonia) e di Pëtr Ilic Cajkovskij (Sinfonia n.5 in mi minore op. 64).

L’ingresso sarà gratuito previa prenotazione direttamente presso la biglietteria del Teatro Verdi o scrivendo a [email protected] e [email protected]. Per maggiori informazioni: 0572.772244. - [email protected] . Nel 2021, durante la quarantaquattresima sessione del patrimonio mondiale a Fuzohu in Cina, il sito “The Great Spa Towns of Europe”, di cui fa parte Montecatini, è stato iscritto nella lista del patrimonio. La dichiarazione di valore universale che motiva l’inclusione nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità sottolinea che “le grandi città termali europee rappresentano un’eccezionale testimonianza del fenomeno del termalismo europeo, il quale raggiunse la sua massima espressione tra il 1700 e il 1930”.

Daniele Bernardini