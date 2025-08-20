Lite in piazza XX Settembre. Fidanzati al pronto soccorso. Non c’è pace nella zona

Una violenta lite tra due fidanzati in piazza XX Settembre, all’alba di ieri, ha creato il caos nella zona, da tempo alle prese con problemi di degrado e sicurezza. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montecatini. I due protagonisti della lite sono stati soccorsi dal 118 e portati, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere di minoranza Andrea Bonvicini: "Anche ieri notte, in piazza XX Settembre è stato impossibile dormire. I residenti sono ormai stremati, anche dalla nottata con urla, schiamazzi e ambulanze alle 4 del mattino. Tutto ciò è avvenuto con il sangue sui marciapiedi: durante la notte, la piazza è terra di battaglia. Più volte in consiglio comunale abbiamo fatto presente che la situazione era insostenibile, ma ne’ il sindaco Claudio Del Rosso, né i consiglieri comunali di maggioranza hanno accolto i suggerimenti, che partivano dall’adozione di una limitazione degli orari di apertura di una serie di locali, su una zonizzazione ben definita, che di solito fanno da punto di appoggio per trascorrere la notte".

Il consigliere di minoranza ricorda anche: "Abbiamo portato sul tavolo ordinanze di città importanti legate alla mala movida, ma il sindaco di fatto tutela questi fatti non intervenendo ed è indifferente a quanto accade e la maggioranza lo segue. Più volte abbiamo chiesto un presidio di vigili in piazza del Popolo o davanti alle stazioni come deterrente. Anche ciò è stato snobbato e quindi di notte in un perimetro di 100 metri per 100 accade di tutto: la città è abbandonata".