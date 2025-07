Tre giovani feriti con arma da taglio. Aggrediti in strada, indaga la polizia

Banchi di sotto, arrivano le ambulanze. I soccorritori del 118. Ci sono alcuni giovanissimi in terra, feriti. Uno, un altro ancora. Alla fine saranno in tre ad avere necessità delle cure mediche. C’è anche sangue. Tutto avviene sotto gli occhi di tanti, soprattutto giovanissimi ma anche adulti, che ancora erano fuori per godersi l’atmosfera del Palio. Una lite? Un’aggressione? Uno scontro fra nuovi gruppi di ’maranza’? A chiarirlo sarà la polizia che è intervenuta subito con due volanti per i primi accertamenti. I feriti, tre e tutti di origini straniere (non si sa ancora se residenti nella nostra provincia), sembra nordafricani, sono stati portati al policlinico ma non sembravano comunque gravissimi.

Numerose le persone che si sono fermate a vedere le conseguenze dell’ennesimo episodio avvenuto in centro fra stranieri, almeno questa la prima sensazione. A confermarlo saranno adesso le telecamere di videosorveglianza che in quest’area della città certo non mancano. E puntano sul tratto in cui si è verificata la lite in strada fra stranieri, all’altezza di un noto locale. Le lesioni riscontrate dai sanitari sarebbero da arma da taglio. A caldo nessuno ha compreso bene se provocate con un coltello oppure con una bottiglia rotta.

Un episodio che ha subito fatto tornare alla mente gli scontri e le aggressioni in centro dei mesi scorsi. Fra gruppi di ’maranza’ che rivendicavano il controllo del territorio. Minacciavano e giravano con i coltelli. Sicuramente non si tratta delle stesse persone che hanno creato in passato problemi di sicurezza nel centro storico anche perché è scattato per loro il divieto di allontanamento, oltre alla denuncia per alcuni essendo stati rivisti nelle zone vietate.

Laura Valdesi