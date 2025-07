Sportoletti, presidente del Comitato: "Non ci sarà un nuovo 2024"

"Tutto rimandato a oggi, non credo che sia mai successo, tre Palii a fila. Una pioggia così improvvisa collegata al caldo tropicale di settimane. Ma il corteo storico va fatto, con il sindaco ho avuto modo di parlare anche durante l’inverno in fase di revisione del Regolamento del Palio. Quello che è accaduto nel 2024 ormai è passato, il corteo si fa", sottolinea il presidente del Comitato amici del Palio Giovanni Sportoletti. quando è ormai chiaro che le 96 ore di Palio diventeranno almeno 120.

"Cosa cambia per quanto riguarda il ’sapore’ della Festa? Sostanzialmente nulla, se non che accade spesso. L’attesa della corsa la scandisce il corteo storico e per quest’ultimo, a mio avviso, non c’è niente di diverso. Chiaro che tre volte di fila una pioggia il giorno del Palio è una bella statistica da raccontare ai nipoti", conclude Sportoletti.

Fra le curiosità dello slittamento il fatto che la pioggia ha colto di sorpresa anche le Contrade mentre si recavano in prefettura, dopo il tradizionale omaggio a Rocca Salimbeni. I monturati di Chiocciola e Lupa sono stati allora chiamati ad entrare all’interno del Monte dei Paschi per ripararsi venendo accolti in maniera molto amichevole anche dai vertici di Mps, a conferma del legame che c’è, unitamente alla considerazione, con le Consorelle. E dunque con il vero tessuto sociale di Siena. Palese disappunto di altri ospiti del Comune che ieri alle 16 sono arrivati a Palazzo pubblico per assistere dalle trifore alla Carriera di Provenzano venendo informati che non si sarebbe corso. "Ma come, non si fa", l’interrogativo rivolto ad un assessore che era uscito per accogliere gli ospiti. Saranno tanti quelli che oggi salteranno il Palio, non potendo trattenersi in città. Altrettanto numerosi, però, quanti hanno scelto di pernottare più a lungo per non perdersi l’emozione da batticuore. Confermato il sistema di controlli e di sicurezza garantiti da forze di polizia ed esercito.

La.Valde.