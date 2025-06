Firenze, la Festa della Musica torna ai musei del Bargello

Firenze, 16 giugno 2025 – Torna anche quest’anno, sabato 21 giugno in occasione del solstizio d’estate, la Festa della Musica, manifestazione nata in Francia nel 1982 e presto diffusasi in tutta Europa, Italia compresa, sotto l’egida del Ministero della Cultura. Una giornata durante la quale sonorità di ogni genere invadono piazze, giardini, musei, luoghi della cultura e non solo.

Per festeggiare l’edizione 2025, la numero 31, i Musei del Bargello propongono una vera e propria staffetta di concerti gratuiti – a cura del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze – in programma in quattro dei cinque musei del gruppo. Si comincia la mattina alle ore 10 al Museo di Casa Martelli, dove al pianoforte della sala da ballo si alterneranno otto allievi del Conservatorio con un repertorio che spazierà da Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Alexander Scriabin, Frédéric Chopin e Franz Liszt fino a Frank Bridge, per concludersi con la Sonata K. 576 di Mozart. Alle ore 12:30 al Museo Nazionale del Bargello sarà protagonista il sassofono, con l'esibizione del Clem Saxophone Quartet.

Il programma prevede estratti da Tosca di Giacomo Puccini, dalla Carmen di Georges Bizet, oltre a brani di Kurt Weill, George Gershwin, Gabriel Fauré, Paul Harvey, Paul Arnold, Dmitrij Dmitrievic Sostakovic e Astor Piazzolla. Alle ore 14 nel Museo di Palazzo Davanzati, il testimone passerà alla chitarra, con un ricco programma che include composizioni di Frank Martin, Disan Bogdanovic,.Jean-Philippe Rameau, Franz Schubert, Maurice Ohana, Joaquín Turina, Mauro Giuliani, Heitor Villa-Lobos, Fernando Sor, Astor Piazzolla, Georges Bizet, Luigi Boccherini, Ariel Ramírez, Camille Saint-Saëns e nuovamente Dusan Bogdanovic, interpretate dall’Estampie Guitar Quartet.

A chiudere la giornata, alle ore 15:30 presso il Complesso di Orsanmichele, sarà la fisarmonica, con musiche che spaziano da Richard Galliano, Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Vladislav Zolotaryov, Antonio Soler, John Williams / Viacheslav Semionov, Astor Piazzolla, Adamo Volpi, William Palmer / Bill Hughes, Nicolai Tschaikin, Béla Bartók, Georg Friedrich Handel, Franz Joseph Haydn, in un repertorio che abbraccia il barocco, il folklore e la musica contemporanea, interpretato da giovani talenti della classe del professor Riccardo Centazzo. L'accesso ai concerti è gratuito per i possessori del biglietto d’ingresso nei musei.

