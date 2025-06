Kyoto-Firenze, al via la mostra sull’artigianato giapponese per i 60 anni di gemellaggio

Firenze, 16 giugno 2025 - In occasione del 60esimo anniversario del gemellaggio tra Firenze e Kyoto, la Fondazione Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism e la Città di Kyoto presentano “Scoprire Kyoto – Esposizione dell’Artigianato di Kyoto”, una mostra unica dedicata alla cultura materiale, al saper fare e alla filosofia dell’artigianato giapponese. L’esposizione sarà inaugurata sabato 21 giugno alle ore 10.30 presso l’Auditorium al Duomo di Firenze e rimarrà aperta al pubblico fino al 23 giugno 2025 (orario: 10– 17). Organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Giappone e con il Comitato per la commemorazione del 60° anniversario del gemellaggio Firenze-Kyoto, la mostra raccoglie testimonianze vive della tradizione artigianale della città di Kyoto: oggetti, tecniche e materiali che raccontano una cultura millenaria, ancora oggi attuale e profondamente legata all’identità del territorio. In esposizione opere realizzate da artigiani tradizionali, rappresentanti del Mercato Nishiki, del Tempio Mibudera, ristoratori e insegnanti di scuole dell’infanzia, giunti appositamente a Firenze per questa occasione. L’evento sarà preceduto da un incontro istituzionale venerdì 20 giugno alle ore 18 presso Palazzo Coppini, sede della Fondazione Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism, alla presenza del Sindaco di Kyoto Koji Matsui e della delegazione ufficiale giapponese: la visita rappresenta un momento significativo per rilanciare il dialogo interculturale tra le due città, con particolare attenzione alla promozione delle eccellenze artigianali come strumenti di cooperazione, sviluppo sostenibile e pace tra i popoli. L’incontro sarà anche occasione per approfondire le future collaborazioni tra Firenze e Kyoto, tra cui l’evento del 26 novembre 2025 e l’adesione alla rete internazionale delle League of Historical Cities, di cui Kyoto è segreteria permanente. La visita della delegazione comprende anche altri momenti significativi: giovedì 19 giugno, un incontro con la Sindaca di Firenze presso Palazzo Vecchio e, nella mattinata del 20 giugno, attività educative con le scuole primarie fiorentine, in uno scambio interculturale con gli alunni delle scuole di Kyoto attraverso performance di kamishibai (teatro di carta) e visite a nidi dell’infanzia. “Scoprire Kyoto” intende essere non solo un’occasione espositiva, ma un momento di conoscenza e gratitudine tra culture, dove il patrimonio immateriale diventa veicolo di dialogo e connessione autentica tra città, popoli e generazioni. Da oltre trent’anni la Fondazione Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism promuove il dialogo tra culture e la valorizzazione dei territori attraverso i siti Patrimonio Mondiale Unesco. Quest’attività ha posto le basi per lo sviluppo della filosofia Life Beyond Tourism: contribuire alla diffusione di valori universali quali il rispetto e l’armonia fra i popoli, per trasformare l’esperienza del viaggio da semplice occasione di svago in momento di incontro, in opposizione al concetto di turismo di massa. Nasce così la rete interculturale che ha portato alla creazione del Museo Fondazione Del Bianco, a Firenze, presso Palazzo Coppini dove sono esposti oggetti provenienti da tutto il mondo, simbolo di stima e amicizia. Ad oggi la rete Life Beyond Tourism conta la collaborazione e il coinvolgimento di oltre 550 istituzioni da 111 paesi, tra cui Azerbaigian, Repubblica Ceca, Giappone, India, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Lettonia, Lituania, Marocco, Polonia, Russia, Slovacchia, Taiwan e Regno Unito.