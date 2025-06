Immobiliare, crescita continua. “Ma basta con gli agenti improvvisati”

Firenze, 16 giugno 2025 – Nel settore immobiliare la crescita continua: "Ma basta con agenti improvvisati. Serve invece puntare su formazione, tecnologia e un approccio orientato alla crescita personale". Ne è convinto il toscano Marco Meoni che ha ideato un metodo per valorizzare i talenti dei giovani. Con tanto di Academy e Campus. La ripresa c'è e si vede: nel 2024, si registra un aumento delle compravendite immobiliari con un incremento del 15,8% rispetto all'anno precedente. Un andamento che, confermato dai primi dati dell'anno in corso, ha bisogno però di un nuovo modo di intendere la professione. Marco Meoni lavora da anni nel settore con una convinzione ben precisa: "I giovani – spiega – hanno oggi una grande opportunità, quella di diventare protagonisti di un mondo che può dare loro grandi soddisfazioni. Ma non può essere più un mestiere improvvisato, serve puntare su formazione, tecnologia e un approccio orientato alla crescita personale. Occorre cioè creare un ecosistema dove ciascun elemento contribuisce a elevare lo standard".

Nasce con questo obiettivo "N-Space", un hub strategico che attira giovani talenti e valorizza progetti innovativi per il settore e attorno al quale si muovono diverse realtà: un'agenzia certo ma anche e soprattutto una scuola di eccellenza: "L'abbiamo chiamata – sottolinea Meoni – la Nido Academy, mutuando il nome dall'immobiliare da me fondata diversi anni fa. Si tratta di un centro di formazione d'avanguardia con programmi specifici basati su una metodologia denominata 'Speed Dating House'.

L'Academy prepara i futuri agenti immobiliari a fronteggiare le sfide di un mercato in continua evoluzione: "La formazione è la chiave per elevare la qualità del servizio e la professionalità nel settore immobiliare", sostiene Meoni, ribadendo l'importanza di un percorso educativo solido. L'innovazione di Meoni si estende a "The Job Game", componente tecnologica di N Space, che trasforma la selezione del personale in una scienza. Questo approccio, supportato da un comitato scientifico, rappresenta un punto di svolta nel settore.

"Lo abbiamo stato concepito come uno strumento che aiuta i giovani a trovare il loro percorso nel settore immobiliare, offrendo una metodologia strutturata", spiega Meoni. Ma le novità non finiscono qui: con il progetto "N-City", nasce un Campus per agenti immobiliari, un ambiente dove formazione, lavoro e socialità si fondono. "Sarà concepito come un social hub, un luogo dove le persone potranno formarsi, lavorare e crescere insieme", conclude Meoni.