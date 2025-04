Violenza sessuale su studentessa a Firenze. Dopo 6 anni scatta l’arresto

Firenze, 29 aprile 2025 - È stato arrestato all’aeroporto di Bologna, appena rientrato dal suo Paese natale, il 27enne di origine marocchina accusato di aver violentato una ragazza americana nel centro di Firenze. I fatti contestati risalgono al novembre del 2019, quando la vittima – una studentessa del 1999 – si trovava in città per motivi di studio. L’aggressione sarebbe avvenuta di notte, nei pressi di via del Moro. L’uomo è stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dalla polizia di Firenze. Secondo quanto riferito dalla questura, “nei confronti del 27enne sono stati acquisiti gravi indizi di reità in relazione a una presunta violenza sessuale, consumata ai danni di una cittadina americana, portata in un luogo appartato per abusare di lei in orario notturno”. Dopo anni di indagini e ricerche, l’uomo è stato rintracciato appena atterrato in Italia, all’aeroporto di Bologna. Gli agenti lo hanno bloccato e, dopo le formalità di rito, lo hanno trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano.