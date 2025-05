Fitness, ma anche cibo e arte. Torna l’evento ’CamminGustando’

Non solo fitness e cibo, ma anche arte e natura per la quinta edizione della manifestazione ’CamminGustando’, organizzata dall’associazione SenzaTempo e che si terrà domenica 4 maggio. L’appuntamento è strutturato su tre partenza diverse, alle 9, 9.30 e 10, per evitare il sovraffollamento dei percorsi interessati, in un tragitto di 12 chilometri tra natura e paesaggi da cartolina da percorrere a piedi dal centro cittadino fino a salire verso le cave e al borgo medievale di Montevettolini, passando su sentieri immersi nel verde della caratteristica vegetazione toscana con arrivo al giardino di Parco Aldo Moro sempre a Monsummano Terme.

La partenza è prevista da piazza del Popolo, mentre la prima stazione è a Villa Martini, sede del Mac’N, Museo di Arte Contemporanea e del Novecento, dove sarà possibile ritirare la borraccia gadget evento. La direzione della strada da percorrere è poi quella verso il sentiero Cai 32 direzione cave. Primo punto assaggio alla Cava Grigia, sede della palestra di roccia Cai. Si prosegue per il sentiero micologico fino a scollinare in direzione Montevettolini. Anche qui i camminatori potranno recuperare energie presso gustosi punti ristoro presenti in località Podere La Vergine e, successivamente, in località Maggioline e Castelvecchio.

Il percorso conduce al borgo medievale di Montevettolini, dove ci saranno le animazioni della rievocazione storica a cura della Pro Loco Rondò. Si continua scendendo verso il torrente Le Rave per poi rientrare verso il centro di Monsummano Terme passando per Grotta Giusti. La camminata si conclude ai Giardini di Parco Aldo Moro, dove sarà prevista la festa finale in stile pic nic con musica, animazione ed il concerto live dei Drum N’ Jack.

"CamminGustando è uno dei nostri fiori all’occhiello – ha detto il sindaco Simona De Caro – Manifestazioni di questo tipo rappresentano un’attività fondamentale per la promozione del territorio, anche al di fuori dei confini toscani". I ticket point affiliati saranno indicati sui canali social e sul sito web dell’evento, dove è possibile acquistare direttamente i tagliandi online cammingustando.it.