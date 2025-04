Faida tra gang a Firenze, fermati due giovani: ‘Uno di loro ha sparato all’Isolotto’

Firenze, 19 aprile 2025 – Due ragazzi di 20 anni, uno di nazionalità italiana e l’altro serba, sono in stato di fermo a seguito di due diversi episodi di violenza avvenuti a Firenze. Il primo è l'agguato in piazza dell'Isolotto nella notte tra mercoledì e giovedì 17 aprile, dove un 24enne è stato attinto da sei colpi di pistola. La misura è stata eseguita questa mattina presto dagli uomini della squadra mobile di Firenze. Il giovane finito in manette avrebbe materialmente premuto il grilletto dell'arma ed è accusato di tentato omicidio e porto abusivo d’arma.

L’altro giovane fermato è invece ritenuto responsabile di un'aggressione avvenuta a dicembre alle Piagge, dove un ragazzo di 21 anni fu colpito a un piede con un proiettile. Anche per lui l’accusa è di porto abusivo d’arma. I due farebbero parte di due gang rivali tra cui è in corso una faida.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione del 17 aprile è opera di un gruppetto di sei persone, che sarebbe arrivato a bordo di un'auto in piazza dell'Isolotto. Uno di loro avrebbe estratto una pistola di piccolo calibro e sparato sei colpi contro un 24enne. Il resto del branco avrebbe invece preso a calci e pugni l'amico, anche lui 24enne, della vittima.

L'agguato rientrerebbe in una faida in corso tra due bande di giovani. Più precisamente, si tratterebbe di una vendetta per l'aggressione avvenuta a dicembre alle Piagge, quella che ha portato al fermo dell’altro giovane. Le indagini della polizia sono ancora in corso, con l'obiettivo di individuare gli altri responsabili dell'aggressione. Decisive per l’individuazione dei presunti responsabili le immagini della videosorveglianza.