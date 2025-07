Spaccio di cocaina nella Piana, altri sette indagati

Lucca, 1 luglio 2025 - Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lucca hanno eseguito sette misure cautelari nei confronti di cittadini di origine marocchina, ritenuti coinvolti in un’attività organizzata di traffico di cocaina nel territorio della Piana lucchese, in particolare nel comune di Capannori. Le indagini, condotte dalla sezione specializzata in criminalità organizzata e avviate nel 2024, avevano già portato nei mesi scorsi all’arresto in flagranza di tre soggetti magrebini e al sequestro di 300 grammi di cocaina. I successivi sviluppi investigativi hanno permesso di individuare ulteriori membri della rete di spaccio, tutti residenti nel territorio comunale capannorese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i presunti spacciatori si muovevano a bordo di diverse autovetture, utilizzate per effettuare le consegne della droga direttamente ai clienti. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro nell’ambito dell’operazione. Sulla base degli elementi raccolti, il GIP del Tribunale di Lucca ha disposto l’applicazione di misure cautelari, eseguite nelle scorse ore dagli uomini della Squadra Mobile. I destinatari dei provvedimenti sono stati posti agli arresti domiciliari o, in alcuni casi, sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio e il costante monitoraggio delle dinamiche legate al traffico di stupefacenti, con particolare attenzione alle organizzazioni operanti nella provincia.