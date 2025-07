Stasera i Dream Theater. Grande attesa per Santana

Deciso cambio di atmosfera, dopo l’esordio con Antonello Venditti (al quale, come da tradizione, è stata consegnata dal “patron“ D’Alessandro una bottiglia personalizzata di Sassicaia), per il secondo appuntamento del Lucca Summer Festival, in programma stasera in piazza Napoleone, a partire dalle ore 20.45. Sul palco saliranno i Dream Theater, band statunitense “faro“, se non proprio capostipite, del “progressive metal“ mondiale, genere che mantiene un solido e fedele seguito di fan in ogni parte del mondo. La data chiave è quella del 1992, quando fu pubblicato “Images and words“, che ottenne un grande consenso di pubblico anche, si può dire, generalista. Forti di influssi progressive mutuati da Yes, King Crimson, Emerson, Lake & Palmer e Pink Floyd, le sonorità più metal dei Dream Theater riuscirono a creare un suono in quel momento unico e che poi a sua volta avrebbe influenzato altre band.

Una carriera lunga quarant’anni, che ha visto diversi cambi di formazione ma che tuttora presenta tre membri fondatori della band, nata a Boston con il nome di Majesty: il chitarrista John Petrucci, il bassista John Myung e il batterista Mike Portnoy. Con loro sul palco il cantante James LaBrie e il tastierista John Rudess, presenti rispettivamante dal 1991 e dal 1999. Fin dagli inizi tutti i musicisti della band si sono contraddistinti nella ricerca di una perfezione tecnica degna dei propri epigoni.

L’ultimo lavoro in studio dei Dream Theater è di pochi mesi fa: “Parasomnia“ è stato salutato come uno tra i loro migliori album degli ultimi anni e sarà protagonista anche della scaletta di stasera. Uno spettacolo che promette ottima musica immersa in atmosfere dal sapore un po’ retrò, come si evince anche dalla grafica usata dalla band e dal suo simbolo, lo stemma dell’anello di Maria Stuart di Scozia, che raffigura la sua iniziale (la lettera M) incastonata con quella di suo marito, Francesco II di Francia (il “Phi“ greco).

Intanto cresce l’attesa per lo show di Santana, che suonerà giovedì, con inizio alle ore 20.30, sempre in piazza Napoleone, con la prospettiva di un probabibilissimo “sold out“. E’ infatti grande la curiosità di rivedere sul palco del Summer il grande chitarrista di origini messicane, dopo la sua indimenticabile performance del 2006.

Paolo Ceragioli