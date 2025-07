Si cambia: Ferretti lascia al suo posto Pistolesi

Si separano le strade di coach Emiliano Ferretti e del Green Le Mura Spring. Dopo essere arrivati ad un passo dalla finale nazionale per accadere all’B/2 Ferretti non sarà più il coach del roster biancorosso. L’annata da poco conclusa è stata molto positiva per il Green Le Mura Spring, che ha conquistato il terzo posto in regular season e che ha comunque dato del filo da torcere anche nelle fase nazionali, con il sogno sfumato proprio a pochi metri dal traguardo. Naturalmente la società Le Mura Spring ringrazia Ferretti per il lavoro svolto in questa annata e la grande professionalità dimostrata.

Sulla panchina biancorossa siederà Marco Pistolesi, che guiderà il roster per il prossimo campionato di serie B. Coach Pistolesi, 58 anni, livornese, allenatore nazionale dal 2014 proviene dal maschile e negli ultimi anni ha allenato Folgore Fucecchio, Fides Livorno, Basket Altopascio e US Livorno in serie C, ma vanta anche una ampia esperienza nel basket femminile con Jolly Acli Livorno dal 2017 al 2021, dalla serie B alla serie A2.

"Ritornare al femminile e farlo in una piazza storica come Lucca è prima di tutto una grande responsabilità e un grande piacere sportivo - ha esordito Pistolesi - un posto importante dove poter fare basket. La società mi ha dato da subito l’impressione di essere strutturata e organizzata, con la presenza di figure professionali in ogni suo ambito, da quello sportivo a quello dirigenziale, organizzativo e dei media. Da parte mia posso solo garantire la massima serietà professionale e il massimo impegno per cercare di fare il miglior lavoro possibile. Lo scorso anno è stato raggiunto un risultato sportivo importante, per cui le aspettative sono tante. L’obiettivo deve essere quello di non deluderle e in questa ottica è indispensabile dare tutti il meglio di noi stessi".

La stagione ufficiale inizierà tra qualche settimana, ma Imma Gentile ed i suoi collaboratori sono già al lavoro per rendere ancora più competitivo il roster, che nell’ultima annata ha fatto molto bene, cercando di inserire pedine importanti in grado di dare il loro apporto.

Alessia Lombardi