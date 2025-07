Luglio, torna lo shopping serale del giovedì

Torna lo shopping serale con le cinque aperture straordinarie dei giovedì di luglio, tradizionale appuntamento a cura del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio. Si parte giovedì prossimo, 3 luglio, per poi proseguire le sere del 10, 17, 24 e 31 durante i quali i negozi saranno aperti fino a tarda ora e ci sarà la possibilità di gustare un aperitivo o cenare in uno dei bar o ristoranti cittadini.

"Un’iniziativa che funziona e che portiamo avanti negli anni – commenta il presidente del Ccn Matteo Pomini (foto) – i riscontri sono positivi sia da parte dei commercianti che del pubblico. La nostra città si presta benissimo ad una passeggiata serale e allo shopping".

A rendere ancora più interessante l’offerta, quest’anno c’è il cartellone "Giovedì d’autore", tre appuntamenti culturali firma del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lucca Massa Carrara. Attesi tre ospiti nel cortile di Palazzo Sani, ognuno dei quali presenterà i propri libri: si parte giovedì 3 con Marco Picchi e il suo "Leader felice", una vera guida per imprenditori e professionisti per avere successo e fare business ma senza andare in esaurimento o snaturarsi. Giovedì 17 ci sarà Jessica Antonello, co - autrice di "Essere startupper" e il 31 con Federico Lazzarini e il suo "Social proof".

"Abbiamo scelto di ospitare autori degni di nota – dice la presidente di Terziario Donna e vicepresidente di Confcommercio, Samanta Cecchi – all’interno del nostro territorio, con storie di successo che meritano a nostro avviso di essere ascoltate e divulgate".