Colonnina di mercurio a 39,6 gradi. Ma non è il giugno più caldo

Finale con il botto per il caldissimo mese di giugno. Ieri la temperatura massima nel centro storico è arrivata a 39,6 gradi C alle ore 15.45 (considerando la media su 5 minuti) ovvero a 39,2 gradi C fra le ore 16.15 e le 16.30 considerando la media su 15 minuti, quella presa come riferimento dalle statistiche regionali. Dunque quello di ieri è stato il giorno finora più caldo non solo di giugno, ma ovviamente dell’intero anno.

E davanti a queste temperature torride c’è chi corre ai ripari come può. Ad esempio allo storico Forno Casali in via Guinigi hanno comprensibilmente deciso di chiudere tutti i pomeriggi, come indica un eloquente cartello: “Chiuso per caldo“.

Non è frequente registrare simili temperature massime in giugno, anche se non sono mancate eccezioni, come i 38,2 gradi C del 24 giugno 2002, che rappresentò addirittura la temperatura massima più alta dell’intera estate di 23 anni fa.

Con il dato di ieri il mese di giugno 2025 si è definitivamente piazzato al secondo posto nella classifica del più caldo degli ultimi 90 anni. Il primato assoluto resta al giugno 2003, che rientrava nella rovente estate di 22 anni fa. Giugno 2003 registrò una temperatura media di 25,7 gradi C, mentre questo mese si è chiuso con una media appena inferiore, tra 25,5 e 25,6 gradi C. Ciò a fronte di una temperatura media del mese di giugno, prendendo come riferimento gli ultimi 90 anni, di 22,2 gradi C. Guardando invece alla media degli ultimi 25 anni si evidenzia che la temperatura di giugno è salita a 22,9 gradi C e addirittura a 23,0 gradi C negli ultimi cinque anni.

P.Man.